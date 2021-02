Land Rover Classic. Le Defender Works V8 Trophy renaît pour une nouvelle aventure

Poursuivant la stratégie de récupération des modèles emblématiques du passé, la division des classiques de Land Rover vient d’annoncer la production de 25 unités du Defender Works V8 Trophy qui a marqué l’histoire du Land Rover Trophy. Car, avec l’acquisition de l’une de ces unités, le client gagne également en présence dans un événement aventure qui se déroulera dans le scénario de test de la marque.

Présentées en hommage à l’héritage exploratoire de l’emblématique Defender 4×4, ces 25 unités seront redessinées par l’équipe Land Rover Classic, intégrant, en plus d’un moteur essence atmosphérique V8 5.0 de 405 ch, une transmission automatique ZF à huit rapports, des freins renforcés. et un kit de maximisation du comportement.

Proposées à la fois dans les versions courte (90) et longue (110 Station Wagon), les unités présenteront également une finition jaune Eastnor exclusive, avec des détails Narvik Black et des jantes en acier haute résistance, dans la couleur de la carrosserie.

Quant à l’équipement supplémentaire pour tout-terrain, il comprend un treuil avant, un arceau de sécurité externe, des porte-bagages de toit, des protections inférieures, une barre de protection avant, une prise d’air élevée, des réflecteurs et des pneus boue spéciaux.

Passant à l’habitacle, le Land Rover Defender Works V8 Trophy présente un intérieur entièrement recouvert de cuir Windsor, ainsi que des sièges sport Recaro avec des coutures jaunes contrastantes et une montre Land Rover Trophy conçue par Elliot Brown.

Il convient également de noter que les clients qui viennent acheter l’une de ces 25 unités recevront également une invitation à participer à une aventure exclusive de trois jours à Eastnor Castle, Herefordshire, Royaume-Uni. Et c’est aussi le scénario symbolique du développement, des tests et de la formation tout-terrain de Land Rover.

Pour ces clients, ce sera aussi, selon la marque britannique, la première fois qu’ils s’assoient aux commandes de leurs véhicules.

«Land Rover Defender a toujours été plus qu’un véhicule», commente, dans le même communiqué, le directeur du Land Rover Classic, Dan Pink, rappelant que le modèle est devenu «réputé pour pouvoir surmonter n’importe quel obstacle grâce à son ingénierie. capacité et compatibilité pour les expéditions et les compétitions hors route ».

Concours d’entraînement

Avec son retour et la réalisation d’un nouveau Land Rover Trophy, le modèle «mettra tout cela à disposition d’une autre génération d’aventuriers», conclut le même responsable.

En outre, Land Rover promet également d’organiser des sessions individuelles, menées par des spécialistes, afin que les clients puissent développer des compétences et des techniques de conduite extrêmes, dans leur propre véhicule, avant d’être mis à l’épreuve, dans la compétition elle-même.

Les participants s’affronteront et se battront pour plusieurs prix, dont un grand prix pour la personne qui mène le classement général, qui sera annoncé dans quelques mois.

Land Rover: le nouveau et le… vieux?!

Enfin, il suffit de mentionner que les deux versions du Defender Works V8 Trophy, avec un empattement de 90 et 110 pouces, peuvent être commandées directement auprès du Land Rover Classic, à partir de 195000 € (version 90 au Royaume-Uni), juste plus de 222 milliers d’euros au prix actuel.

