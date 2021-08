L’ancienne voix parlante de Val Kilmer recréée à l’aide de l’intelligence artificielle

EVJA Outil d'aide à la décision EVJA - DSS opi

OPI est le système d'aide à la décision le plus avancé pour les exploitations agricoles, grâce à des capteurs et des modèles agronomiques améliorés par l'intelligence artificielle. OPI vous aide à prendre les meilleures décisions, à prévenir les maladies des plantes et les effets du changement climatique. Il améliore la récolte, optimise l'irrigation et l'utilisation des pesticides, dans le respect de l'environnement. OPI est parfait pour la culture en serre, en plein champ et à la verticale. Demandez une démonstration gratuite pour découvrir tous les avantages qu'OPI apportera à votre entreprise. FONCTIONS - Pissenlit Remède OPI est à vos côtés dans la lutte contre le mildiou avec un calendrier des risques efficace et des alertes automatiques. - Zéro résiduel OPI vous aide à atteindre l'objectif de zéro résidu, à optimiser l'utilisation des pesticides et à gérer le temps jusqu'à la pénurie. - Irrigation de précision OPI calcule les besoins d'irrigation de vos cultures et vous conseille quand irriguer, pour économiser de l'eau. - Analyse des cultures les graphiques et l'historique des données vous permettent d'analyser en profondeur ce qui est arrivé à vos installations - Journal de terrain noter les événements et interventions les plus pertinents sur le terrain et les partager avec vos opérateurs - Notifications personnalisées vous décidez des seuils des valeurs en fonction de votre expérience, et OPI vous avertira automatiquement lorsqu'elles sont dépassées. SUR LE TERRAIN OPI est conçu pour le travail dur. Il fonctionne à l'énergie solaire et sans fils, est 100% étanche, résistant aux chocs et ne comporte aucune pièce mobile qui peut se détacher. Tout inclus : matériel, logiciel, garantie, assurance contre le vol et les dommages, assistance technique et formation sur les impacts produits et climatiques. Aussi pratique et efficace que votre machine agricole, il vous suffit de l'allumer et elle est prête à fonctionner, sans configuration. Capteurs sans fil : OPI utilise les capteurs les plus avancés pour l'agriculture. Actuellement, des capteurs sont disponibles pour l'humidité et la température de l'air, le mouillage des feuilles, le rayonnement solaire, le CO2, l'humidité du sol. Fiche technique : L'unité de commande microclimatique comprend : - Capteur de température d'air : -40 ÷ +85 °C - Capteur d'humidité de l'air : 0 ÷ 100% RH - Capteur de rayonnement solaire : 0 ÷ 25000 lux (0 ÷ 316 W/m2) - Capteur de mouillage de feuille : 3,95cm x 1,95cm feuille électronique - Panneau solaire : pour la recharge quotidienne des batteries internes. - Batterie (interne) : fonctionnement garanti pendant plus d'un mois en cas de panne du panneau solaire. - Mémoire (interne) : en cas d'interruption de la connexion Internet, les mesures sont sauvegardées en mémoire et envoyées lorsque la connexion est rétablie. - SIM avec connexion Internet incluse : SIM interne, compatible avec tous les opérateurs de réseaux mobiles 2G (GPRS), 3G (UMTS/HSPA) ou 4G (LTE) qui...