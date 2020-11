L’ancienne styliste de Megan Thee Stallion parle de son combat avec JT

La fête d’anniversaire de Cardi B à Las Vegas le mois dernier était remplie de certains de ses amis les plus proches de l’industrie de la musique, notamment Megan Thee Stallion, les City Girls, et plus encore. Selon plusieurs initiés, la fête était remplie d’alcool et de bouteilles à chaque table. Ainsi, vous pouvez imaginer que les choses devenaient parfois un peu incontrôlables.

Megan Thee Stallion se serait amusée avec sa bulle lorsqu’elle a repéré son ancien styliste EJ King de l’autre côté de la pièce, choisissant de se lever et de lui parler. Ils se sont apparemment disputés, se pointant du doigt le visage de l’autre et provoquant une scène avant que JT of the City Girls ne se mette entre eux et tente de désamorcer la situation.

EJ King a parlé de la situation et, cette semaine, il en parle à nouveau avec son côté de ce qui s’est passé.

« Tout le monde était fané à la soirée de Cardi. Je ne suis pas un grand buveur donc j’étais un peu plus calme mais tout le monde était fané », admet la styliste. «Je sais quand Megan est fanée. Je sais à quel point elle est passionnée et animée quand elle parle et donc, à la fête, cela aurait pu ressembler à quelque chose de plus fou. Avec nous, c’est devenu beaucoup. JT a peut-être pensé qu’il y en avait quelque chose de plus parce que JT a fini par courir et s’est un peu mis entre nous. Je ne sais pas JT. J’adore [Yung] Miami. Je respecte les City Girls. Je n’ai aucun problème avec aucune femme. Je ne veux pas avoir une guerre avec un groupe de filles. Ce n’était pas ce que c’était. «

Il poursuit en expliquant que, à la fête, il voulait juste embrasser Megan et lui dire qu’il l’aime. Cependant, une partie de lui ne voulait pas engager une conversation avec elle, sachant à quel point la situation pouvait devenir instable, étant donné qu’ils avaient décidé d’arrêter de travailler ensemble peu de temps auparavant.

« Il y avait beaucoup de monde dans la salle pour qui je ne voulais pas donner une mauvaise impression de ce qui se passait », explique EJ. « Malheureusement, ça a été beaucoup plus animé que je ne le voulais. Je ne connais pas JT. Je sais qu’elle est cool avec Megan et peut-être qu’elle pensait qu’elle venait pour aider Megan. Mais ce n’était pas ça. JT Elle est venue entre nous et elle m’a en quelque sorte repoussé. Elle a dit ce qu’elle a dit et je me suis dit: ‘Madame, je ne vous connais pas. Je ne comprends pas ce que vous faites.’ «