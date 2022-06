L’ancienne star de « Teen Mom » ​​dit que sa fille nouveau-née « va très bien » après une opération à cœur ouvert

Cory Wharton et Taylor Selfridge ont accueilli leur deuxième enfant ensemble cette semaine.

La star de « Teen Mom OG » a annoncé la naissance de sa fille Maya Grace Wharton sur Instagram le vendredi 10 juin, partageant une série de photos du nouveau-né à l’hôpital.

Dans la légende, l’homme de 31 ans a écrit un long message sur la naissance de sa fille, révélant qu’elle avait reçu un diagnostic d’atrésie tricuspide, une maladie cardiaque congénitale où la valve tricuspide ne s’est pas complètement formée.

« Je ne sais pas vraiment comment commencer, il y a tellement de choses que je veux dire, tellement de choses que j’ai ressenties au cours de la semaine dernière », a écrit Wharton. « En tant que parent, vous êtes effrayé, inquiet, nerveux, en colère, triste, en colère et vous ne comprenez pas pourquoi cela arrive à votre bébé. »

Wharton a remercié ces followers pour leurs prières pendant la grossesse de Selfridge avant d’expliquer le diagnostic de sa fille.

« Cette valve joue un rôle dans la fonction essentielle du cœur, qui est de pomper le sang entre les poumons et le corps », a écrit Wharton.

Il a déclaré que sa fille avait subi sa première intervention chirurgicale le mardi 7 juin et qu’elle se remettait.

« Elle va très bien, nous avons hâte de la ramener à la maison et de lui montrer l’amour dont elle a besoin », a-t-il ajouté. « Avec son état, cela nécessite deux autres chirurgies à cœur ouvert, l’une à 4-6 mois et la suivante pas avant l’âge de 3 ou 4 ans. En ce moment, nous essayons tous de rester positifs et avoir cette opération réussie mardi est quelque chose à célébrer.

Wharton a poursuivi sa légende, expliquant qu’il « a longtemps débattu » s’il voulait partager les nouvelles de sa fille avec le monde.

« Je pense que ce qui m’a donné envie de partager son parcours, ce sont toutes les histoires positives que nous avons entendues sur YouTube et sur Internet », a-t-il déclaré. « Si nous partageons son histoire et pouvons toucher la prochaine famille qui traverse cela, alors c’est ce que nous voulons faire. »

Pour conclure la légende, Wharton a écrit un paragraphe dédié à sa fille nouveau-née, écrivant: « Mon papa fille juteuse t’aime tellement, tu es si fort, chaque jour te rendre visite à Nicu n’est pas facile mais si c’est ce qu’il faut alors nous sommes va faire ça.

« Nous sommes toujours à vos côtés. Je suis tellement fier de toi pour avoir traversé tout cela », a-t-il ajouté. « Vous avez une histoire, et nous avons hâte de voir votre personnalité s’épanouir, et j’ai hâte que vous rencontriez vos sœurs, elles ont BEAUCOUP d’amour pour vous et elles vont toutes les deux être d’incroyables grandes sœurs pour vous. Nous T’AIMONS TOUS BEAUCOUP!!! Nous avons hâte de vous avoir à la maison, alors vous continuez à récupérer et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous serez à la maison avec nous.

Selfridge, 27 ans, a également partagé une publication Instagram vendredi annonçant la naissance de sa fille, partageant plus de détails sur sa grossesse et l’état de Maya dans la légende. La jeune femme de 27 ans a révélé que sa fille avait été diagnostiquée alors qu’elle était enceinte d’environ 22 semaines.

« Nos vies ont basculé en quelques secondes », a-t-elle écrit. « Maya est venue au monde en faisant tellement mieux que prévu et avec des cardiologues incroyables, nous avons pu mettre en place un stent au lieu de la première opération à cœur ouvert. Maya a eu sa première intervention à 6 jours.

Selfridge a déclaré que c’était « très écrasant » de voir Maya après sa première opération, ajoutant: « Je me suis sentie très impuissante à prendre soin de mon propre enfant, mes bras me font mal pour la tenir, j’ai mal à la nourrir, j’ai mal à me réveiller avec elle. ”

« La première fois que je l’ai vraiment tenue, c’était à l’âge de 5 jours. Les 9 derniers jours ont été des montagnes russes complètes pour nous et la semaine la plus difficile que j’ai eue en tant que mère jusqu’à présent », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose que je voulais partager avec tout le monde parce que je me suis retrouvée à chercher d’autres mamans de cœur qui connaissent la douleur que je ressens et j’ai trouvé de l’aide grâce à d’autres mamans. Je suis encore novice dans ce domaine, mais toutes les mères qui ont besoin de quelqu’un à qui parler, n’hésitez pas, car j’ai aussi besoin de vous.

Wharton et Selfridge ont annoncé en mars qu’ils attendaient leur deuxième enfant ensemble dans une adorable publication Instagram avec toute la famille. Le couple est également parent d’une fille de 2 ans, Mila, tandis que Wharton partage sa fille de 5 ans, Ryder, avec son ex-petite amie, Cheyenne Floyd.

Après avoir partagé sa publication sur Instagram, Wharton a également publié une série d’histoires Instagram de l’hôpital tenant sa fille et a partagé des mises à jour sur son état.

Dans une vidéo, la star de « The Challenge » tenait sa fille nouveau-née, écrivant une mise à jour des médecins dans une superposition de texte qui disait en partie, « Le docteur est venu et nous a donné de bonnes nouvelles !!! »





Cory Wharton/Instagram

« Elle pourrait rentrer à la maison plus rapidement que prévu, ce qui est incroyable et sa convalescence après son opération se passe bien », poursuit le message. « Merci les gars pour toutes vos prières.

Il a posté une autre douce vidéo tenant sa fille, lui donnant un baiser sur le front.

Cory Wharton/Instagram

« Je lui dis toujours qu’elle est forte et qu’elle a compris et qu’elle n’a pas besoin d’avoir peur que ses sœurs l’aiment, nous l’aimons et elle sera bientôt à la maison et nous disons une prière rapide », a-t-il écrit.