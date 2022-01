L’ancienne star de l’UFC pense que Jake Paul est «l’homme le plus craint de la boxe»

La victoire a amené les fans de boxe à se demander avec qui le joueur de 25 ans verrouillera les cornes et, plus important encore, qui a pour tâche de faire dérailler le train hype de Jake Paul.

Mais l’ex-star de l’UFC Sonnen pense que nous allons commencer à voir de plus en plus de boxeurs, qu’ils soient à la retraite ou non, commencer à refuser les combats contre Paul.

« C’est le projecteur le plus grand et le plus profilé avec le plus gros chèque de paie et personne ne veut le faire.