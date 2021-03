L’ancienne star de Batwoman, Ruby Rose, assumerait «  absolument  » un autre rôle de super-héros

Ruby Rose n’a peut-être duré qu’une saison Batwoman, mais l’ancienne vedette de la série CW garde la porte ouverte à d’autres rôles de super-héros. Entre 2019 et 2020, Rose est apparue dans chaque épisode de la première saison de l’émission en tant que successeur de Batman et nouveau sauveur de Gotham City. En raison d’un horaire de travail chargé et de blessures sur le plateau, entre autres raisons, Rose a annoncé son départ de l’émission avant la deuxième saison l’année dernière.

Il semblerait que Batwoman n’a pas si bien fonctionné pour Ruby Rose, mais il semble également que l’expérience ne l’a pas effrayée des autres adaptations de bandes dessinées. S’adressant à ComicBookMovie.com dans une nouvelle interview, on a directement demandé à Rose si elle serait ouverte à un autre rôle de film de bande dessinée dans les univers DC ou Marvel, et voici ce que le SAS: Avis rouge star avait à dire.

« Absolument. Ecoute, jouer un super-héros est un rêve. C’est tellement amusant. Bien sûr que je le ferais. Je jouerais un super-héros, je jouerais un méchant. Il y a beaucoup de choses que j’aimerais faire. Il y en avait quelque chose de très spécial à propos de jouer à Batwoman et Kate Kane, et de la présenter au monde, aidant à inspirer un groupe d’enfants qui est Javicia [Leslie] fait en ce moment. C’est une si belle chose de pouvoir regarder. J’adore tous les rôles qui vous mettent au défi d’une manière particulière ou qui ont une plus grande signification ou une grande histoire derrière eux. J’adore, et je réagis vraiment et y répondons. «

Comme le note Rose, Javicia Leslie est depuis intervenue en tant que nouvelle star de Batwoman à partir de la deuxième saison de l’émission. Bien que la série ait maintenant une nouvelle star principale, le réseau a été satisfait de son succès continu et d’une troisième saison de Batwoman a déjà été commandé. Il est également clair qu’il n’y a pas d’animosité entre Rose et le Batwoman équipe avec Rose applaudissant Leslie dans le rôle à chaque étape du chemin.

Dans la première saison de Batwoman, Rose a joué Kate Kane, la cousine de Bruce Wayne qui devient Batwoman des années après la disparition mystérieuse de Bruce / Batman. Lorsque Rose est sortie, Leslie a fait ses débuts au début de la saison 2 en tant que Ryan Wilder, un personnage original créé pour succéder à Kate en tant que nouvelle Batwoman. Le casting comprend également Rachel Skarsten dans Beth Kane, Meagan Tandy dans Sophie Moore, Camrus Johnson dans Luke Fox et Nicole Kang dans Mary Hamilton. Caroline Dries a développé la série pour The CW.

Le dernier rôle de Rose peut être vu dans le nouveau film SAS: Red Notice. Réalisé par Magnus Martens, le thriller d’action britannique met également en vedette Sam Heughan, Andy Serkis, Tom WIlkinson, Hannah John-Kamen, Tom Hopper et Noel Clarke. Il suit un ancien soldat des forces spéciales qui se retrouve face à face avec une armée de mercenaires qui ont l’intention de faire sauter le tunnel sous la Manche. Vous pouvez attraper Rose dans SAS: Avis rouge lors de sa sortie au Royaume-Uni le 12 mars et aux États-Unis le 16 mars.

Pendant ce temps, vous pouvez également attraper Javicia Leslie dans de nouveaux épisodes de Batwoman Les dimanches sur The CW. Cette nouvelle nous vient de ComicBookMovie.com.