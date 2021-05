L’ancienne star de «  Bachelorette  » Kaitlyn Bristowe fiancée à Jason Tartick

L’ancienne star de « Bachelorette » Kaitlyn Bristowe est fiancée à son petit ami Jason Tartick.

«Ne me pincez pas», a écrit l’heureuse future mariée dans une annonce de fiançailles qu’elle a publiée mardi sur Instagram.

L’ancienne star de « Bachelorette » Kaitlyn Bristowe a annoncé ses fiançailles avec Jason Tartick cette semaine après plus de deux ans de rencontres. Illustration AUJOURD’HUI / Getty Images

La championne « Dancing with the Stars », 35 ans, a partagé une galerie de photos d’elle et de Tartick après que Tartick eut posé la question la veille. Les photos montrent l’heureux couple en train de se battre pour la caméra alors qu’ils trinquaient leur avenir avec du champagne. Bristowe a également montré sa superbe bague de fiançailles en plusieurs clichés.

Tratick, 32 ans, est entré dans les commentaires du message de sa fiancée pour célébrer à nouveau.

« Engagé AF! Haha allons-y !! Je t’aime bébé, » jaillit-il.

L’ancienne star de « Bachelor » Ben Higgins a également répondu pour féliciter le couple. « Massive news! Tellement excité pour vous deux », a-t-il écrit.

Tartick a annoncé les futurs mariages du couple sur sa propre page Instagram, partageant quelques photos supplémentaires de leur plaisir de fiançailles.

« Choisir votre éternité est la décision la plus importante au monde, @kaitlynbristowe vous a rendu cette décision si facile! Je vous aime à mort et pour toujours », a-t-il écrit.

Bristowe a joué dans la saison 11 de « The Bachelorette » en 2015. Elle et Tartick, qui a concouru pour le cœur de Becca Kufrin dans le même spectacle en 2018, ont confirmé qu’ils sortaient ensemble en janvier 2019, deux mois après que Bristowe a annoncé sa séparation de l’ancien fiancé Shawn Booth .

Bristowe et Tartick ont ​​parlé de l’idée de se fiancer dans une interview de juin 2019 avec « Entertainment Tonight ».

Bristowe a expliqué à l’époque: « C’est pourquoi nous avons emménagé ensemble, parce que nous étions tellement prêts à passer à l’étape suivante. »