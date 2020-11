L’ancienne petite amie présumée de Wanna One Lai Guanlin est exposée par un site de fans après que le site a été irrité par lui

Auparavant, il a été signalé que l’ancien J’en veux unde Lai Guanlin a été capturé par un internaute en fumant et en crachant dans les rues. Suite à l’incident, un site de fans en colère a décidé de révéler tout ce qu’elle prétend savoir sur lui. L’incident a commencé lorsque le site de fans a téléchargé le message suivant en réponse à ses excuses. Lai Guanlin avait promis de «ne pas répéter l’erreur» après que le public l’ait critiqué pour avoir craché dans les rues.

Ne voulez-vous pas dire que vous ne serez plus filmé à la place? Ce n’est pas la première fois que vous êtes filmé, si vous vous êtes repenti, il n’y aurait pas eu l’incident aujourd’hui. Je savais que tu n’étais pas une personne cultivée depuis que tu as grondé un site de fans, «f * ck your mother». – Kuanlin_MEM

Le fansite suivi en disant aux fans “ne me grondez pas, j’en sais beaucoup plus que vous les gars. Ne mordez pas plus que vous ne pouvez mâcher«.

Le site de fans a également affirmé qu’il avait cessé de publier des photos de la vie quotidienne après sa dernière mise à jour dans un café pour chats, de peur que les fans se rendent au café pour demander au personnel à qui Lai Guanlin avait rendu visite.

Sa petite amie présumée avait également publié une photo du même café pour chats vers la même semaine.

Le site de fans a également trouvé des photos des deux prises prétendument sur le même canapé.

Selon Weibo messages, la petite amie présumée télécharge fréquemment quelques vidéos ainsi que des vidéos prises pendant leur temps ensemble sur un Douyin (TIC Tac) Compte.

Elle a mis en ligne une vidéo de deux personnes se tenant la main et marchant ensemble.

Les fans ont constaté que la chaussure repérée dans la vidéo était la même que celle que Lai Guanlin porte fréquemment et a publié des photos avec avant.

Son site de fans prétend également avoir découvert les identifiants secrets des réseaux sociaux de Lai Guanlin, y compris un compte Douyin utilisé pour aimer les vidéos du compte de la petite amie présumée. Le site de fans affirme que les dates et le lieu correspondent tous aux multiples horaires de Lai Guanlin. L’emplacement de l’utilisateur de Douyin change automatiquement en temps réel en fonction de l’emplacement en direct du téléphone.

Le 27 septembre, Lai Guanlin était à Changsha pour un horaire, et le récit présumé se trouvait également à Changsha. Le 10 octobre, l’emplacement du compte a changé pour Xining, tout comme son horaire.

Ni Lai Guanlin ni son agence ne se sont prononcés sur la question.