L’ancienne Miss Costa Rica Karina Ramos se fait seins nus sur la plage lors d’une séance photo sensuelle

La superbe mannequin Karina Ramos s’est rendue sur sa page Instagram samedi soir avec une mise à jour brûlante qui a séduit ses 699000 abonnés Instagram. L’animatrice de télévision costaricaine a posé sur la plage en portant seulement la moitié d’un petit bikini et un tour de cou élaboré autour du cou, et une lumière frappante illumina son physique sculpté.

Karina a crédité le photographe Joey Wright, basé à Fort Lauderdale, pour l’image, et la marque de maillots de bain Andi Bagus pour ses minuscules bas. Elle a également indiqué par l’un des nombreux hashtags dans la légende que le tournage avait eu lieu en Jamaïque.

Elle se tenait au bord de l’eau avec la majeure partie de son poids en équilibre sur sa jambe droite, et pliait légèrement son genou gauche sur un côté, les orteils pointés vers le sol humide et sablonneux. Le photographe a pris l’image de dessous le modèle, ce qui accentuait la longueur de ses jambes et son torse enviable.

Karina pencha la tête et regarda la caméra avec des lèvres entrouvertes et une expression séduisante, puis leva les deux bras sur ses seins nus et se pressa contre eux, laissant beaucoup de chair douce visible au-dessus et en dessous de ses poignets. Elle croisa ses doigts et laissa ses jointures toucher le centre de sa poitrine, juste au-dessus de son décolleté.

La lumière du soleil de fin d’après-midi, probablement associée à un flash portable, mettait magnifiquement en valeur sa poitrine et les lignes verticales de définition parcourant ses muscles abdominaux.

Le tour de cou épais qu’elle portait semblait être tissé et orné de petits coquillages, et son maillot de bain était d’un noir basique.

Près de 20 000 partisans d’Instagram de Karina ont appuyé sur le bouton «J’aime» dans les premières heures après la mise en ligne de la publication, et la section des commentaires était remplie d’adoration pour l’ancienne candidate à Miss Univers.

« Que peux tu demander de plus? » a réfléchi une personne, à la suite de l’enquête taquine avec une série d’emoji affirmatifs, y compris le pouce levé, des lunettes de soleil, un baiser soufflant, une rose rouge et plusieurs cœurs.

«BABEEEE!» s’exclama un second fan, encadrant le commentaire de symboles de flammes.

« Wow Karinita super sexy, jolie femme, belle ma princesse », a jailli une troisième adepte, utilisant la forme minuscule et affectueuse de son nom.

«Tu as l’air incroyable bébé», a déclaré un quatrième supporter.

Tel que rapporté par L’Inquisitr il y a quelques jours à peine, Karina a partagé un article dans lequel elle portait une paire de slips Calvin Klein serrés et posait avec désinvolture sur un lit avec un cocktail de rhum à la main. Elle releva l’ourlet du bas de son t-shirt pour révéler une partie de son ventre nu et lui fit un sourire éclatant. Les fans ont adoré le cliché, et au moment d’écrire ces lignes, il avait accumulé plus de 22 000 likes.