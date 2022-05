L’ancienne infirmière d’Amber Heard témoigne des photos que l’acteur lui a envoyées

Des captures d’écran de textes envoyés par Heard à Falati ont été révélées au tribunal qui montrent l’acteur avec un visage rouge et taché.

On a également demandé à Falati si Heard avait déjà exprimé sa peur de son ex-mari, l’infirmière ayant déclaré au tribunal qu’elle ne s’en souvenait pas.

Elle a dit qu’elle se souvenait d’un sentiment de « discorde » générale dans la relation de Depp et Heard, qui avait un schéma tumultueux de désaccords et de réconciliation.

L’ancienne infirmière de Heard a déclaré au tribunal qu’elle avait été employée pour aider le Aquaman star avec des problèmes émotionnels et d’anxiété et d’essayer de « calmer les choses ».

L’une de ses notes indiquait que Heard avait ressenti un niveau accru d’anxiété et d’agitation, et avait de multiples accès de colère et de rage.