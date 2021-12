L’ancienne co-star de James Franco, Charlyne Yi, qualifie sa récente interview de « Bulls *** »

En janvier 2018, Franco a été accusé d’inconduite sexuelle par cinq femmes, dont quatre étaient ses anciennes étudiantes.

Deux des femmes – Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal – ont déposé une plainte contre l’acteur en octobre de l’année dernière et en juin 2021, un règlement de 2,2 millions de dollars a été conclu.

Parler sur SiriusXM Le podcast de Jess Cagle la semaine dernière, Franco a révélé qu’il avait une « dépendance au sexe » et a admis avoir couché avec des étudiants qui fréquentaient son école de théâtre.

Crédit : SiriusXM

Yi, qui a collaboré à de nombreux films avec Franco dont celui de 2017 L’artiste du désastre, a depuis publié un clip sur Instagram, avertissant que les images contenaient des « taureaux *** » et des « éclairage au gaz ».

Dans le clip, Franco raconte à Cagle : « Il y a eu des plaintes à mon sujet, et un article sur moi, et à ce moment-là, j’ai juste pensé ‘Je vais me taire, je vais faire une pause’.

« Cela ne semblait pas être le bon moment pour dire quoi que ce soit. Il y avait des gens qui étaient en colère contre moi et j’avais besoin d’écouter.

Yi, 35 ans, a commencé le message – qui comportait également un certain nombre d’autres clips et captures d’écran – en disant à ses abonnés : « Avertissement sur le contenu : taureaux ***, inconduite sexuelle, abus de pouvoir, éclairage au gaz. »

Ils ont poursuivi : « Aucune responsabilité, reconnaissance ou soutien de JF, ou SR « adulte dans la salle » de la perte et du TSPT des victimes/survivants. Pas de plate-forme égale + langage passif biaisé de la presse en faveur de l’agresseur. Seule responsabilité performative et centrage sur soi.

Crédit : Alamy

« Argent + pouvoir + patriarche blanc contrôle le récit.

« Responsabilité : un langage direct s’excusant auprès des victimes/survivants * en privé et en public* sur les mêmes plateformes maltraitées, protégez et embauchez les victimes/survivants (dont les carrières sont ruinées pour avoir parlé, et les vies sont plus vulnérables), fournir un soutien financier aux survivants pour atteindre soutien à vie en santé mentale et engagement de la vie à apprendre des femmes dirigeantes du BIPOC pour démanteler la suprématie blanche, les abus patriarcaux, etc.

« La valeur de la vie des victimes/survivants n’est pas discutable en raison du biais de l’idolâtrie bs des célébrités masculines blanches. Les gens sont plus prompts à détourner l’attention et à parler d’« annuler la culture » ​​que de condamner les vrais prédateurs sexuels qui ont ruiné la vie des femmes et qui n’effectuent qu’une fausse responsabilité ** tout en éclairant les victimes pour qu’elles reprennent le pouvoir et poursuivent leurs activités.

« Nous parlons de problèmes de santé mentale à vie, de vie et de mort, et des moyens de subsistance des victimes/survivants. Ce n’est pas à débattre. »

Au cours du podcast, Franco a admis qu’il « avait couché avec des étudiants et que c’était mal », mais a nié avoir créé l’école comme moyen de rencontrer des femmes.

Crédit : SiriusXM

Il a poursuivi: «Je suppose qu’à l’époque, je pensais que si c’était consensuel, d’accord.

« À l’époque, je n’avais pas l’esprit clair.

Il a dit qu’il avait une dépendance sexuelle après être devenu sobre à la suite d’une dépendance à l’alcool.

« C’est un médicament tellement puissant », a-t-il déclaré. «Je suis devenu accro pendant 20 ans de plus. Ce qui est insidieux, c’est que je suis resté abstinent d’alcool pendant tout ce temps.

«Et je suis allé à des réunions tout ce temps. J’ai même essayé de parrainer d’autres personnes. Donc dans ma tête, c’était comme, ‘Oh, je suis sobre. Je vis une vie spirituelle’. Où à côté, j’agis maintenant de toutes ces autres manières, et je ne pouvais pas le voir.

L’acteur a déclaré qu’il était en « récupération » de sa dépendance au sexe depuis 2016 et qu’il avait « fait beaucoup de travail » à la suite des allégations.