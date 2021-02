L’ancienne assistante de Britney Spears élabore sur le temps tumultueux capturé dans un documentaire

Alli Sims n’a pas parlé à sa cousine Britney Spears depuis qu’elle a dit que le père de Spears l’avait menacée il y a plus de dix ans.

En janvier 2008, alors que James «Jamie» Spears cherchait à contrôler les affaires de sa fille, Sims a déclaré qu’elle avait reçu un appel l’avertissant que quelque chose lui arriverait si elle ne cessait de communiquer avec l’icône pop.

Britney Spears et Alli Sims à l’intérieur du ScandinavianStyle Mansion le 1er décembre 2007, à Bel Air, Californie. Toby Canham / Getty

«Il me menaçait à 100% de ma vie», a déclaré Sims, qui a quitté son emploi pour la planificatrice d’événements de célébrités Mindy Weiss pour emménager avec Spears en tant qu’assistante rémunérée en 2007. «Je ne l’ai pas laissé passer, alors je n’a pas répondu « à ses appels.

La tutelle qui a confiné Spears au contrôle de son père et d’une poignée d’avocats pendant 13 ans est le sujet de «Framing Britney Spears», un documentaire du New York Times qui suit son ascension vers la célébrité et la pression médiatique qui est souvent blâmé pour son effondrement public en 2007.

«Comment regardez-vous ce documentaire, y êtes-vous et y vivez-vous sans rien dire alors que cela dure depuis si longtemps?» Sims a déclaré à NBC News lors de sa première interview en plus d’une décennie.

La bataille juridique en cours entre Spears et son père a conduit à une résurgence du mouvement #FreeBritney, qui a commencé sur les médias sociaux et a sensibilisé aux violations potentielles des droits civils dans les tutelles juridiques.

Cela a également élevé la conversation autour de l’héritage de Spears du fourrage tabloïd à un compte collectif de la complicité du public dans sa chute, dont Sims a été témoin alors qu’il vivait avec Spears l’année précédant l’entrée en vigueur de la tutelle.

Certaines personnes qui faisaient partie du passé de Spears alors qu’elle est devenue célèbre sont maintenant aux prises avec leur propre responsabilité dans les événements qui ont contribué à sa perte, ce qui l’a laissée dans une bataille juridique pour le contrôle de ses affaires personnelles et financières.

Dans des excuses publiques à Spears et Janet Jackson publiées sur Instagram vendredi, l’ex-petit ami de Spears, Justin Timberlake, a qualifié l’industrie du divertissement de «défectueuse» et a reconnu qu’il avait personnellement «bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme» et est biaisé vers le positionnement des hommes blancs privilégiés pour réussir.

«En tant qu’homme dans une position privilégiée, je dois me prononcer à ce sujet», a-t-il écrit dans le message après des années à rester largement silencieux tout au long des luttes de santé mentale de Spears et des traitements sévères.

« Wow », a déclaré Sims vendredi après avoir appris l’existence du message. «Vous savez que tout le monde fait des erreurs et qu’il n’était pas parfait.

Timberlake s’est vanté de coucher avec le chanteur et a lancé sa carrière solo sur un album qui le qualifiait de romantique passionné et Spears de tricheur. Les hôtes de fin de soirée ont embroché Spears dans leurs monologues.

«Pour que tout tombe sur ses genoux et qu’elle soit blâmée pour tout n’était pas juste», a déclaré Sims.

Même 13 ans à l’écart des scènes qui se déroulent dans le documentaire, qu’elle a qualifiée de «précise», Sims a déclaré que l’expérience avait toujours un impact sur elle.

La peur de la fausse déclaration que les Sims ont endurée à cette époque aux côtés de l’une des plus grandes célébrités du monde l’a également exposée, a-t-elle dit, à un examen minutieux et a contribué à son hésitation à parler publiquement pendant si longtemps.

Sims a reconnu comment l’optique de certaines situations dans lesquelles se trouvaient les deux hommes aurait pu être perçue, mais elle a déclaré qu’elle rejette le récit souvent avancé dans les médias qui fait honte aux femmes de profiter de cette attention.

«Ce n’est pas parce que je souriais sur une photo que je passais au volant que je voulais attirer l’attention», a déclaré Sims. «J’aurais préféré de loin pouvoir conduire en ville sans que personne ne nous dérange.