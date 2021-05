L’ancien sénateur Bill Nelson a prêté serment en tant que nouveau chef de la NASA

4 mai 2021 11:21:14 IST

L’ancien sénateur de Floride Bill Nelson a prêté serment lundi à la tête de la NASA, saluant un «nouveau jour» pour l’exploration spatiale alors que les États-Unis cherchent à revenir sur la Lune. La main sur une Bible, Nelson a prêté serment du vice-président Kamala Harris alors qu’il assumait officiellement le rôle d’administrateur de la NASA. «C’est un nouveau jour dans l’espace», a-t-il déclaré, après avoir apporté un rocher lunaire à l’événement. Nelson, 78 ans, qui a voyagé dans l’espace en 1986, reprend l’agence avec les États-Unis dans l’espoir de remettre les astronautes sur la Lune d’ici 2024.

Les humains ont mis le pied sur la Lune pour la dernière fois en 1972 lors du programme Apollo.

Dans le cadre du programme Artemis, la NASA veut établir une présence durable, avec une station spatiale lunaire, pour tester de nouvelles technologies qui ouvriraient la voie à une mission avec équipage sur Mars.

En 2019, le vice-président de l’époque, Mike Pence, a mis la NASA au défi de débarquer la première femme et le prochain homme sur la Lune d’ici 2024, et le gouvernement du président Joe Biden a soutenu le même calendrier.

Charlie Bolden, administrateur sous Barack Obama, a assisté à la cérémonie de lundi, tandis que l’ancien administrateur Jim Bridenstine, qui a servi sous Donald Trump, s’est joint par appel vidéo.

Nelson a déclaré que leur présence visait « à montrer la continuité et le bipartisme, avec lesquels vous dirigez le programme spatial du pays, en particulier la NASA ».

En 1986, Nelson, un législateur en exercice, était membre d’équipage de la navette spatiale Columbia au cours d’une mission de six jours dans l’espace et a depuis siégé à de nombreux comités du Congrès sur l’espace et la science.

«La NASA est essentielle à la sécurité nationale et économique des États-Unis», a déclaré Harris sur Twitter. « Avec des décennies d’expérience et en tant qu’ancien astronaute, Bill Nelson fera progresser les missions scientifiques, aéronautiques et technologiques de la NASA en tant qu’administrateur. »

