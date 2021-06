L’ancien rhinocéros géant était l’un des plus grands mammifères à avoir jamais marché sur Terre

Les restes d’un géant de 26,5 millions d’années, sans cornes rhinocéros — l’un des plus gros mammifères à avoir jamais marché Terre – ont été découverts dans le nord-ouest de la Chine, selon une nouvelle étude.

Les espèces nouvellement identifiées, Paraceratherium linxiaense – du nom de son lieu de découverte dans le bassin de Linxia dans la province du Gansu – a dominé d’autres animaux au cours de sa vie. La bête de 26 pieds de long (8 mètres) avait une hauteur d’épaule de 16,4 pieds (5 m), et elle pesait jusqu’à 24 tonnes (21,7 tonnes métriques), le même que quatre Africains éléphants , ont déclaré les chercheurs.

La nouvelle espèce est plus grande que les autres rhinocéros géants du genre éteint Paraceratherium, a déclaré le chercheur principal de l’étude Deng Tao, directeur et professeur à l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés de l’Académie chinoise des sciences à Pékin. Une nouvelle analyse de l’arbre généalogique de Paraceratherium espèces, y compris P. linxiaense, révèle comment ces anciennes bêtes ont évolué au cours de leur migration à travers l’Asie centrale et du Sud à une époque où le plateau tibétain était plus bas qu’il ne l’est aujourd’hui, a déclaré Tao à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Les chercheurs connaissent le trésor de fossiles du bassin de Linxia, ​​situé à la frontière nord-est du plateau tibétain, depuis les années 1950, lorsque les agriculteurs ont commencé à découvrir des « os de dragon », a déclaré Tao. Des fouilles dans les années 1980 ont révélé des fossiles de rhinocéros géants rares mais fragmentaires. Cela a changé en 2015, avec la découverte d’un crâne et d’une mâchoire complets d’un individu de rhinocéros géant, et de trois vertèbres d’un autre individu, tous deux datant de la fin de l’Oligocène (il y a 33,9 millions à 23 millions d’années).

Lorsque les chercheurs ont vu les fossiles, l’intégralité des os et leur « taille énorme… [were] une grande surprise pour nous », a déclaré Tao. Une analyse anatomique, en plus du fait que les fossiles étaient plus gros que ceux d’autres espèces connues dans le Paraceratherium genre, a révélé qu’ils appartenaient à un groupe jusqu’alors inconnu Paraceratherium espèce.

Le crâne et la mâchoire géants et bien conservés de l’un des nouveaux Paraceratherium linxiaense personnes. (Crédit image : Tao, D. Communications Biology (2021) ; CC-BY-4.0)

Les os du crâne et de la mâchoire ont montré que P. linxiaense avait une tête géante de 3,7 pieds de long (1,1 m); Un long cou; deux incisives en forme de défense pointées vers le bas ; et une encoche nasale profonde, indiquant que l’animal avait un tronc comme celui d’un tapir . Le rhinocéros géant a probablement enroulé son tronc autour des branches afin de pouvoir facilement arracher les feuilles avec ses dents de devant, a déclaré Tao.

P. linxiaense se tenait sur quatre longues jambes qui étaient bonnes pour courir, et sa tête pouvait atteindre une hauteur de 23 pieds (7 m) « pour parcourir les feuilles de la cime des arbres », a déclaré Tao.

Image 1 sur 2 Gisements de roches rouges datant de l’ère cénozoïque dans le bassin de Linxia, ​​dans la province du Gansu (nord-ouest de la Chine). (Crédit image : Deng Tao) Image 2 sur 2 Le grand axe (deuxième vertèbre cervicale) du rhinocéros géant Paraceratherium linxiaense, comparé à un technicien. (Crédit image : Deng Tao)

Arbre généalogique

La plupart des espèces au sein Paraceratherium vivait en Asie centrale (ce qui est maintenant la Mongolie et le Kazakhstan), mais une espèce lointaine, P. bugtiens, vivait plus au sud, dans ce qui est maintenant l’ouest du Pakistan. Cet endroit éloigné a intrigué les scientifiques, alors Tao et ses collègues ont entrepris de voir s’ils pouvaient discerner la relation de cette espèce avec d’autres Paraceratherium espèces, y compris la nouvelle P. linxiaense.

L’équipe a créé l’arbre généalogique des ancêtres des rhinocéros en analysant l’anatomie de 11 espèces de rhinocéros géants et de 16 autres espèces animales de la superfamille Rhinocerotoidea, dont deux rhinocéros vivants. L’analyse a révélé que le rhinocéros géant de Mongolie (P. asiaticum) s’est dispersé vers l’ouest jusqu’à ce qui est maintenant le Kazakhstan, et sa lignée descendante s’est étendue à l’Asie du Sud et a évolué P. bugtiens au début de l’Oligocène, a déclaré Tao.

Image 1 sur 2 Cette carte montre où les différents fossiles de rhinocéros géants du genre Paraceratherium ont été trouvés. Remarquez à quelle distance Paraceratherium bugtiense est des autres rhinocéros géants. (Crédit image : Tao, D. Communications Biology (2021) ; CC-BY-4.0) Image 2 sur 2 Dans l’analyse de l’arbre généalogique, les chercheurs ont évalué 11 espèces de rhinocéros géants et 16 autres espèces animales de Rhinocerotoidea, dont deux rhinocéros vivants (Rhinoceros unicornis et Ceratotherium simum). Remarquez comment, en bas, l’arbre montre comment Paraceratherium bugtiense a évolué en P. lepidum et P. linxiaense. (Crédit image : Tao, D. Communications Biology (2021) ; CC-BY-4.0)

À cette époque, l’Asie centrale était aride, tandis que l’Asie du Sud était relativement humide, avec une mosaïque de paysages boisés et ouverts, où les rhinocéros géants cherchaient probablement de la nourriture, a déclaré Tao.

À la fin de l’Oligocène, les conditions tropicales ont permis aux rhinocéros géants de se diriger vers le nord, de retour en Asie centrale. Il semble que le lointain P. bugtiens traversé la région tibétaine et a évolué en deux espèces étroitement apparentées : la nouvelle P. linxiaense, connu de Chine, et P. lepidum, connu de Chine et du Kazakhstan.

Étant donné que certains des plus grands mammifères du monde ont effectué ce voyage impressionnant, il est probable que la région tibétaine « n’était toujours pas élevée en tant que plateau de haute altitude » à cette époque, a déclaré Tao. Il a peut-être été inférieur à 6 600 pieds (2 000 m) pendant l’Oligocène, et « des rhinocéros géants auraient pu se disperser librement dans cette région », a-t-il déclaré.

L’étude a été publiée en ligne jeudi (17 juin) dans la revue Biologie des communications .

