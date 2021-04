L’ancien président George W. Bush: «  Les gens ont déjà pris leur décision  » sur le verdict de Chauvin

L’ancien président George W. Bush a pesé sur le procès de l’ancien policier Derek Chauvin aujourd’hui mardi alors que la nation se prépare à un verdict dans le procès de la mort de George Floyd.

Bush a couvert une foule de sujets lors de sa première interview télévisée en direct en trois ans, y compris l’anxiété d’une nation où certaines villes ont fait appel à la Garde nationale et où des entreprises s’embarquent alors que le pays attend le verdict après les plaidoiries de lundi dans le procès Chauvin. .

« Je pense que la première chose est que les gens savent que le procès s’est déroulé équitablement et que la primauté du droit règne en maître dans notre système judiciaire », a déclaré Bush à Hoda Kotb. «Nous verrons ce que dit un jury composé de ses pairs. Je pense que beaucoup de gens ont déjà décidé de ce que le verdict devrait être.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que si le procès n’est pas conduit équitablement, il y a un processus d’appel. L’une des choses que nous avons apprises après la prise du Capitole est que nos institutions ont tenu, et l’une des institutions qui est vraiment importante pour le la confiance du peuple américain est un système judiciaire équitable. Et je pense que c’est ce qui se passe sur nos téléviseurs en ce moment. «

Bush, 74 ans, a également développé les commentaires précédents sur l’émeute au Capitole le 6 janvier par les partisans de l’ancien président Donald Trump.

«Cela m’a en quelque sorte rendu malade», a-t-il dit. « Cela ne m’a pas un peu rendu malade, cela m’a rendu malade. Je me sentais mal. Je ne pouvais tout simplement pas y croire.

« Mais la vérité est que j’étais optimiste que nous survivrions à cela parce que je crois fermement en la stabilité institutionnelle de notre pays. Et il a survécu. »

L’ancien président a également partagé ses réflexions sur l’annonce faite la semaine dernière par le président Joe Biden selon laquelle les États-Unis retireraient complètement leurs troupes d’Afghanistan le 11 septembre dans un geste symbolique à l’occasion du 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre.

Bush en était à son premier mandat en tant que président lorsque les États-Unis ont envahi l’Afghanistan à la suite des attaques terroristes. Biden a contacté Bush ce mois-ci pour lui dire qu’il allait ramener les troupes à la maison après 20 ans.

«Ma première réaction a été wow, ces filles (en Afghanistan) vont avoir de vrais problèmes avec les talibans», a déclaré Bush. «De nombreux progrès ont été réalisés et je suis donc profondément préoccupé par le sort des femmes et des filles dans ce pays. Je pense que nous verrons, le temps nous le dira.

« Je pense que l’administration espère que les filles iront bien grâce à la diplomatie. Nous le saurons. Tout ce que je sais, ce sont les talibans quand ils ont pris la direction de l’endroit, ils ont été brutaux. »

Bush a également écrit un nouveau livre intitulé «Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants», dans lequel il partage les histoires d’hommes et de femmes qui ont immigré aux États-Unis. Il a célébré la sortie du livre en participant à une cérémonie de naturalisation mardi sur Rockefeller Plaza au cours de laquelle 30 personnes sont officiellement devenues citoyens américains.

Le livre du 43e président comprend également 43 portraits qu’il a peints, de visages célèbres comme les anciens secrétaires d’État Henry Kissinger et Madeleine Albright, à des personnages comme Jeanne Célestine Lakin, une rescapée du génocide rwandais qui a coûté la vie à sa famille.

La peinture est devenue une passion pour Bush dans ses années de post-présidence. Il a peint des portraits d’anciens combattants pour son livre de 2017, «Portraits of Courage», et en janvier, Jenna Bush Hager de 45secondes.fr a partagé une photo que son père avait peinte de son fils de 1 an, Hal, comme cadeau de Noël.

Le nouveau livre de l’ancien président George W. Bush, «Out of Many, One», présente des portraits qu’il a peints de 43 immigrants en Amérique. Édition de la Couronne

Lakin, le rescapé du génocide rwandais, et deux autres sujets du nouveau livre ont voyagé pour voir les peintures en personne.

Salim Asrawi, un survivant de la guerre civile au Liban et fondateur de la chaîne de grillades Texas de Brazil, et Hamdi Ulukaya, immigrant turc et fondateur de la marque grecque de yaourt Chobani, ont récemment rencontré l’ancien président au George W. Bush Presidential Center, le musée et les archives de Présidence de Bush à Dallas.

Les nouvelles peintures y seront exposées jusqu’au 3 janvier 2022 et Bush a l’intention de faire don d’une partie des recettes de son livre à des organisations qui aident les immigrants à se réinstaller.

L’immigration reste un problème brûlant, avec 11 millions d’immigrants sans papiers dans le pays et près de 20 000 mineurs non accompagnés cherchant refuge à la frontière sud. Bush a déclaré que le système d’immigration doit être réformé, avec plus de juges et de tribunaux « afin que les gens puissent avoir une audition équitable » dans les cas d’asile, ainsi que des changements aux visas de travail.

Les vues de Bush sur l’immigration le mettent en désaccord avec la majorité du parti républicain.

« Je le décrirais comme isolationniste, protectionniste et dans une certaine mesure, nativiste », a déclaré Bush à propos du parti républicain. « Ce n’est pas exactement ma vision, mais je ne suis qu’un vieil homme qu’ils mettent au pâturage. Juste un simple peintre. »

Le 43e président a développé sa vision de l’immigration en s’entretenant avec Asrawi, Ulukaya et Lakin dans son centre présidentiel.

« Alors, voici ce que j’espère que les Américains retiendront des discussions et de vos histoires », leur a dit Bush AUJOURD’HUI. «Nous sommes tous enfants de Dieu, et chaque vie est précieuse. Et si vous commencez par cela, avec de l’amour dans votre cœur, par opposition à la colère dans votre cœur, ou à la suspicion dans votre cœur, alors tout à coup ces problèmes sont plus facile à résoudre.

« Et cela en accueillant les gens – évidemment dans le cadre de la loi – mais en accueillant les gens fait vraiment de nous une meilleure nation. Et voici trois citoyens qui ont fait de nous une meilleure nation, et nous en sommes très reconnaissants. »