L’ancien président français Valéry Giscard décède à 94 ans

, 2 déc. () –

L’ancien président de la France Valéry Giscard est décédé mercredi soir à l’âge de 94 ans sur sa propriété de la commune d’Authon, dans le département du Loir et du Cher, comme le rapporte son entourage, qui a ajouté qu’il était « entouré de sa famille ».

Giscard était hospitalisé depuis le 17 novembre pour « insuffisance cardiaque », comme le rappelle le journal « Le Figaro ». En septembre, l’ancien président avait déjà été hospitalisé pour « une légère infection des poumons ». Au cours des années précédentes, il avait dû être hospitalisé à plusieurs reprises pour se faire poser des stents coronaires.

Giscard, élu président en 1974, a fait l’une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019, alors qu’il assistait aux obsèques à Paris de Jacques Chirac, qui était son premier ministre de 1974 à 1976.

L’ancien chef de l’Etat français n’avait que 48 ans lorsqu’il a accédé à l’Elysée en battant François Mitterrand. Issu d’une famille bourgeoise, il a été nommé secrétaire d’État aux Finances et a ensuite dirigé le ministère de l’Économie et des Finances à deux reprises, la première de 1962 à 1966 et plus tard de 1969 à 1974.

Egalement économiste, il perd les élections contre Mitterrand en 1981. Européen convaincu, il prend en 2001 le commandement de la Convention pour l’Europe, chargé de rédiger une Constitution européenne, qui sera rejetée par référendum.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂