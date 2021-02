L’Arménie pourrait à nouveau être dirigée depuis Moscou si un homme politique réussit. L’ancien président Robert Kocharyan présente l’unification avec la Russie comme un antidote aux récentes turbulences politiques et aux conflits armés régionaux.

Dans un entretien avec Spoutnik Armenia publié samedi, l’ancien dirigeant a déclaré que son pays «Devrait réfléchir très sérieusement à une interaction plus profonde avec la Russie – beaucoup plus profonde qu’elle ne l’est actuellement.» Il a cité les blocs internationaux comme l’Union eurasienne comme exemples de la façon dont des liens plus étroits avec son vaste voisin du nord pourraient fonctionner.

Cependant, Kocharyan a minimisé les suggestions selon lesquelles l’URSS elle-même pourrait faire un retour sous ses propositions. «Il vaut mieux ne pas parler de la restauration de l’Union soviétique, mais d’une intégration moderne à part entière», il a dit. «Le marché mondial est en train d’être remplacé par l’unification régionale.»

On ne sait pas quel type de partenariat formel il rechercherait avec la Russie – un État d’union comme la Biélorussie, ou en tant que membre constituant de la Fédération de Russie.

L’Arménie a été secouée par des vagues de protestations et de conflits politiques à la suite des pertes territoriales liées à la guerre sur la province contestée du Haut-Karabakh. Un cessez-le-feu négocié par Moscou a interrompu les combats, mais des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour se rassembler contre les termes de l’accord, qui accordait officiellement à l’Azerbaïdjan des pans de territoire auparavant sous le contrôle d’Erevan.

Kocharyan affirme que s’il était encore président, il n’aurait pas simplement évité une «Défaite planifiée», mais que la guerre n’aurait jamais eu lieu en premier lieu. Il a été destitué après une élection controversée, des observateurs internationaux ayant émis des avertissements sur la transparence et l’équité. Il a ensuite été arrêté par le service spécial d’enquête du pays et inculpé de «Renverser l’ordre constitutionnel» pour la répression qui a suivi.

Contrairement à d’autres anciennes républiques soviétiques, l’Arménie n’avait pas fait pression pour une séparation de l’URSS tout au long des années 1980. Au lieu de cela, ses différends avec le syndicat assiégé ont atteint leur paroxysme en raison de l’insistance de Moscou à maintenir le statu quo en vertu duquel le Haut-Karabakh restait de facto une partie de l’Azerbaïdjan. Il avait également été précédemment gouverné de Moscou dans les années 1800, sous l’Empire russe.

Cependant, un sondage Gallup de 2013 a révélé que les Arméniens étaient devenus extrêmement nostalgiques de l’Union soviétique. Alors que 12% ont déclaré que la dissolution du bloc était bénéfique, les deux tiers ont déclaré qu’elle avait fait plus de mal que de bien.

En 2018, le président russe Vladimir Poutine a qualifié l’effondrement de l’URSS d’événement historique qu’il aimerait le plus remonter dans le temps pour changer. Le président, qui a servi dans le KGB de l’ère soviétique en Allemagne de l’Est, avait précédemment déclaré que sa chute était la «Plus grande catastrophe géopolitique» du 20e siècle.

