L’ancien président Bush commente la fascination du public pour l’amitié de Michelle Obama

L’ancien président George W. Bush et l’ancienne première dame Michelle Obama ont développé une amitié particulière au fil des ans, et il est toujours surpris que le public pense que c’est un si gros problème.

Lors d’une interview exclusive avec AUJOURD’HUI mardi, Bush a réfléchi à son lien avec Obama après que Hoda Kotb eut noté qu’il s’était fait un devoir de ne pas critiquer publiquement ses prédécesseurs ou rivaux politiques depuis son départ de la Maison Blanche.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà été tenté de le faire, Bush, 74 ans, a déclaré qu’il s’agissait plutôt de se demander s’il avait déjà été tenté de se défendre publiquement.

« La réponse est non, pas vraiment. Je veux dire, écoute, je suis absent », dit-il.

Cependant, il a ajouté: « Je suppose que je l’ai été, bien sûr. »

« Quelque chose que vous pouvez partager? » Demanda Hoda.

« Quelqu’un en particulier? Non, je pense que je vais bien. Si je le faisais, Michelle Obama pourrait ne pas être mon amie », dit-il en riant.

Obama et Bush entretiennent une amitié chaleureuse depuis des années. David Hume Kennerly / Getty Images

Hoda a reconnu que l’amitié improbable a captivé les gens.

« N’est-ce pas si drôle que quelque chose d’aussi simple puisse être si étrange pour les gens? » elle a demandé.

« Cela montre vraiment à quel point nous sommes devenus amers », a-t-il déclaré, faisant référence à la division politique aux États-Unis.

Bush a ensuite rappelé un moment mémorable entre lui et Obama qui est instantanément devenu viral.

«Je n’oublierai jamais après les funérailles de (le sénateur John) McCain quand je lui ai donné les bonbons, je pense que c’est Jenna (Bush Hager) qui a dit: ‘Hé, papa, tu es tendance.’ Et j’ai dit: «Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie», et c’était Michelle Obama et moi qui étions amicaux l’un envers l’autre », a-t-il déclaré.

Bush faisait référence à un moment où il a remis une pastille contre la toux à Obama pendant le service funèbre. Dans une interview accordée à 45secondes.fr en 2018, l’ancienne première dame a réfléchi sur le moment.

« C’était un geste simple. Il recevait une pastille contre la toux de Laura (Bush) et j’ai regardé et j’ai dit: » Donnez-moi une pastille contre la toux « », a-t-elle dit.

«J’ajouterai que c’étaient de vieilles pastilles contre la toux. C’est le plus drôle parce qu’elles étaient dans la petite boîte de la Maison Blanche», a-t-elle poursuivi. «J’étais comme, ‘Depuis combien de temps avez-vous ça?’ Il a dit: « Un long moment. Nous en avons beaucoup. » «

Les amis se sont retrouvés lors de l’inauguration du président Joe Biden en janvier. Tasos Katopodis / Getty Images

Les copains ont continué la tradition lors des funérailles du père de Bush, l’ancien président George HW Bush. Obama a discuté du moment lors de sa tournée pour ses mémoires, «Becoming».

« Il a la présence d’esprit et le sens de l’humour pour m’apporter une menthe, et il s’est fait un devoir de me donner cette menthe sur-le-champ, et c’est la beauté de George Bush », a-t-elle déclaré.