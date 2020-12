L’ancien président burundais Pierre Buyoya décède du COVID-19

, 18 déc. () –

L’ancien président burundais Pierre Buyoya est décédé ce jeudi en France, où il avait été évacué pour recevoir un traitement pour complications dérivées du COVID-19, comme l’a confirmé sa famille au média burundais Iwacu.

«Il nous a quittés hier soir», a indiqué un proche, confirmant que «évacué vers Paris, il n’a pas enduré le voyage». Buyoya, qui il y a quelques semaines avait démissionné de son poste d’envoyé de l’Union africaine pour le Sahel, a contracté le coronavirus alors qu’il se trouvait à Bamako, la capitale du Mali, et avait été hospitalisé pendant une semaine, a indiqué la station RFI.

Face à la brusque détérioration de son état de santé, l’ancien président, 71 ans, a été transféré dans un avion médicalisé à Paris jeudi soir, mais est décédé à son arrivée avant d’être transféré à l’hôpital, selon ce média.

Buyoya, qui a été président entre 1987 et 1993 et ​​entre 1996 et 2003, a démissionné fin novembre de son poste d’envoyé de l’UA pour faire face au processus d’appel de la condamnation à perpétuité prononcée contre lui par la Cour suprême en octobre. en relation avec le meurtre de son successeur, Melchior Ndadaye, lors de la tentative de coup d’État de 1993 dans ce pays africain.

Avec Buyoya, les anciens vice-présidents Alphonse Marie Kadege et Bernard Busokoza ont été condamnés, tandis que l’ancien Premier ministre Antoine Nduwayo a été acquitté. La plupart des personnes condamnées au procès étaient de hauts responsables de l’armée au moment du meurtre de Ndadaye.

En 2018, les autorités burundaises ont émis un mandat d’arrêt international contre Buyoya, membre de la communauté tutsie et président entre 1987 et 1993 et ​​plus tard entre 1998 et 2003, après avoir accédé au pouvoir lors de deux coups d’État.

Buyoya a été succédé en 1993 par Ndadaye, un membre de la communauté Hutu – la majorité du pays -, qui a tenté de promouvoir un processus d’unité nationale après avoir remporté les élections cette année-là, lorsqu’il est devenu le premier président élu de l’histoire. du pays.

LE COUP D’ÉTAT

Cependant, à peine trois mois plus tard, il a subi une émeute apparemment déclenchée par ses efforts de réforme au sein de l’armée dominée par les Tutsi. Lors du coup d’État, il a été capturé et tué à coups de baïonnette par les rebelles.

Les putschistes ont enterré son corps dans une fosse commune avec ceux du président du Parlement, Pontien Karibwami; le vice-président du Parlement, Gilles Bimazubute; le chef des services de renseignement, Richard Ndikumwami; et le Ministre de l’intérieur, Juvénal Ndayikeza, bien qu’ils l’ont ensuite exhumé et remis à la famille.

Le coup d’État, dirigé par le chef de l’armée Jean Bukomagu et l’ancien président Jean-Baptiste Bagaza, a conduit à la création d’un conseil d’administration qui, quelques jours plus tard, a remis la présidence au Premier ministre Sylvie Kinigi, qui s’était réfugiée à l’ambassade de France avec d’autres. positions élevées, en raison de la pression internationale.

Le coup d’État manqué et l’assassinat de Ndadaye – pour lequel Buyoya a ensuite été blâmé pour ses actes présumés dans les coulisses du coup d’État – ont conduit à une augmentation des tensions ethniques qui a déclenché le déclenchement d’une guerre civile qui s’est terminée en 2005 .

La fin de la guerre civile – qui a fait près de 300000 morts – a porté au pouvoir Pierre Nkurunziza, qui est resté en fonction jusqu’à sa mort subite en juin, alors qu’il s’apprêtait à céder les pouvoirs à son «dauphin», Évariste Ndayishimiye, vainqueur des élections tenues des semaines auparavant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂