L’ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, est arrivé au Clubhouse (interviewé près de la baignoire)

Après Elon Musk et Mark Zuckerberg, un autre grand nom du secteur de la technologie a fait ses débuts sur le réseau social vocal ces dernières heures. Pavillon: L ‘ancien numéro un de Microsoft Steve Ballmer. L’intervention avait été planifiée par les organisateurs et a permis à de nombreux utilisateurs de saturer la salle virtuelle créée pour l’occasion dès les premières minutes. Comme cela s’est produit avec les interventions de Musk et Zuckerberg, la réunion qui avait Ballmer comme protagoniste a vu la participation de la nombre maximum d’utilisateurs destiné à une chambre individuelle.

Steve Ballmer est maintenant connu pour être le propriétaire des Los Angeles Clippers et n’a plus rien eu à voir avec Microsoft depuis 2014, lorsqu’il a quitté le poste de direction de l’entreprise qu’il a embauchée en 2000. Son influence dans le groupe fondé par Bill Gates cependant c’était décisif pour l’entreprise – pour le meilleur ou pour le pire; pour cela et pour sa personnalité exubérante, Ballmer’s est et restera longtemps un nom lié au secteur technologique.

Sur Clubhouse, après tout, l’entrepreneur a abordé des questions qui concernent à la fois les phases les plus récentes de sa vie: de son expérience en tant que propriétaire et manager d’une équipe NBA à ce qu’il a appris en 14 ans à la tête de la plus importante entreprise technologique de le temps. De des conseils sur la création et le développement de produits dans le domaine technologique aux analogies entre le monde de l’entrepreneuriat et celui du basket; tout – il a révélé en fermant son discours – en bavardant depuis la baignoire.

La réunion ce n’était pas exactement spontané: Ballmer avait déjà fréquenté la plateforme pendant des jours et avait été repéré dans certaines pièces par des utilisateurs. Ce qui a eu lieu hier était un vrai interview organisé dans le cadre du Good Time Show, un rendez-vous quotidien programmé et animé par Sriram Krishnan, partenaire du plus grand investisseur du Clubhouse. Heureusement, le taux de participation dans les salles parallèles créées pour accueillir les utilisateurs exclus n’a pas été excessif, et l’événement n’a pas causé de dysfonctionnements dans l’infrastructure sociale.

