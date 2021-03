L’ancien PDG de JLR Ralf Speth rejoint TVS; pour prendre la présidence en 2023

26 mars 2021 10:31:43 IST

TVS Motor Company a annoncé la nomination du vétéran de l’industrie automobile et ancien PDG de JLR Ralf Speth à son conseil d’administration, en plus de faire venir Kuok Meng Xiong en tant qu’administrateur indépendant.

Venu Srinivasan, président de TVS Motor Company, deviendra président émérite à compter de janvier 2023. Speth lui succédera en tant que président, a annoncé la société dans un communiqué.

Le conseil a également accepté la démission de Rajesh Narasimhan. Il a rejoint le conseil d’administration de Sundaram Clayton, en plus de son rôle de direction chez TVS Digital, où il dirige des investissements dans des start-ups liées aux activités du groupe, a-t-il déclaré.

«C’est une occasion mémorable pour TVS Motor Company d’accueillir Ralf au sein de son conseil d’administration. Sa passion pour la technologie, son oeil pour les produits et son engagement à créer des marques sont vraiment remarquables.

«Ses pensées ajouteront énormément à TVS Motor alors que l’entreprise se façonne pour l’avenir. Les connaissances et les conseils approfondis de Ralf seront inestimables pour l’équipe de direction alors que TVS Motor Company embrasse l’avenir de la mobilité», a déclaré Srinivasan.

Speth a commencé sa carrière chez BMW et a atteint un niveau très élevé à un jeune âge. Il a fait son doctorat chez Warwick Manufacturing Group et a ensuite rejoint Premier Auto Group, où il était responsable de la planification et de la qualité des produits, selon le communiqué.

Plus tard, il a rejoint le géant chimique Linde où il a dirigé des opérations mondiales. Plus récemment, il a été PDG de Jaguar Land Rover (JLR) pendant plus de 11 ans, faisant de la marque britannique l’une des marques de luxe les plus respectées au monde, a-t-il déclaré.

Speth continue de siéger à son conseil d’administration en tant que vice-président ainsi qu’au conseil d’administration de Tata Sons.

TVS Motor a en outre annoncé la nomination de Kuok Meng Xiong en tant qu’administrateur indépendant. Il est le descendant du groupe Kuok, l’une des maisons d’affaires les plus respectées d’Asie et le fondateur de la société de capital-risque K3 Ventures, a-t-il déclaré.

«MX apporte un mélange unique de valeurs d’entreprise fortes et d’une vision claire du futur monde numérique, et ce sera un privilège de l’avoir à notre conseil», a déclaré Srinivasan.

Meng Xiong a débuté sa carrière dans les hôtels Shangri La du groupe, en l’étendant à l’Europe, à l’Asie occidentale et au Sri Lanka. Il a lancé la société de capital-risque K3 où il a dirigé les premiers investissements dans 38 des plus grandes startups du monde et de nombreuses licornes asiatiques, selon le communiqué.

Certains de ses premiers investissements incluent Grab, Bytedance, Palantir, Airbnb, GoPay, Wiz.ai, SpaceX et bien d’autres.

Il est également membre du conseil d’administration de nombreuses sociétés du groupe Kuok et du conseil consultatif de TPG, entre autres.

.

