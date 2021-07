L’ancien patron de Sony craint la consolidation de l’industrie

Cela fait presque deux ans que l’ancien président des studios mondiaux de Sony, Shawn Layden, a quitté très précipitamment PlayStation, avec rien d’autre qu’un tweet marquant son départ. Il y a toujours eu des questions sur ce qui s’est passé depuis, mais aujourd’hui, l’homme d’affaires annonce qu’il a pris un poste au sein du conseil consultatif de Streamline Media Group. Une nouvelle interview avec GamesIndustry.Biz accompagne ceci, où Layden parle de ses craintes concernant les acquisitions de studios et la consolidation de l’industrie.

Avec les coûts de production de jeux en constante augmentation (Layden cite les titres PS4 comme coûtant entre 100 et 150 millions de dollars à produire, et les jeux PS5 pourraient coûter plus de 200 millions de dollars), il pense qu’il sera très difficile pour les petits développeurs de rivaliser dans le espace. Il passe ensuite au sujet de la consolidation, avertissant l’industrie que ce n’est pas la bonne façon de mener ses affaires.

« La consolidation est l’ennemi de la diversité à certains égards. Cela enlève beaucoup de morceaux de jeu à mesure qu’ils deviennent ces grands conglomérats. Et encore une fois, nous nous retrouvons avec ce problème de diversité. La musique sur la base des revenus est probablement un cinquième de l’espace des jeux. Mais leur impact culturel est 100 fois supérieur à celui du jeu. En ce moment, nous nous rétrécissons dans les genres et les suites et certains types de jeux. Des favoris comme le mien, comme Parappa et Vib-Ribbon, ces choses ne le font pas. semblent avoir une chance de monter sur scène. C’est mauvais pour l’industrie et pour les fans. Au fil du temps, cela conduit à un effondrement de l’industrie des jeux si nous continuons à parler aux mêmes personnes et à raconter les mêmes histoires de la même manière . »

Plus récemment, Sony a acquis Retour développeur Housemarque, et il y a aussi des raisons de croire que Bluepoint Games a été placé sous l’aile du fabricant de matériel. Avant cela, c’était l’équipe de Marvel’s Spider-Man et Ratchet & Clank: Rift Apart Insomniac Games. Bien sûr, Microsoft a également pris des mesures importantes qui ont amené Bethesda et une multitude d’autres développeurs dans son propre giron. Il est difficile de juger si d’autres acquisitions sont en cours, mais Layden est clair dans sa formulation : ce n’est pas la façon dont l’industrie devrait procéder si elle ne veut pas étouffer la créativité et la diversité.