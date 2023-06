L’ancien patron de Marvel dit conseil "Je pensais que j’étais fou" Pour avoir choisi Robert Downey Jr dans le rôle d’Iron Man

Alors que Kévin Feigequi est l’actuel chef du MCU, est depuis devenu associé au succès astronomique continu du studio, c’était en fait un homme très intuitif nommé David Maisel qui a jeté les bases de sa métamorphose fantastique en la puissance cinématographique qu’elle est aujourd’hui. Cependant, avant que tout ne se mette en place et que la preuve ne soit affichée sur grand écran, Maisel a fait face à une sérieuse opposition à ses plans par nul autre que le conseil d’administration du studio lui-même, et ce fut une bataille difficile non seulement pour obtenir le film qu’il voulait lancer , mais l’acteur qu’il voulait aider à faire en sorte que tout se produise. Par une nouvelle interview avec The New Yorker, Maisel a expliqué comment son crédit pour avoir produit Homme de fer avec Robert Downey Jr à la barre est passé largement inaperçu. FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU En relation: Kevin Feige confirme que Robert Downey Jr. a presque joué au docteur Doom dans Fantastic Four David Maisel est un cadre de divertissement de longue date qui aspirait autrefois à diriger son propre studio, et cela est rapidement devenu réalité avec son ascension en tant que président et architecte de la première itération du MCU. Bien que ce soit une étape en soi, l’héritage en croissance rapide de son président actuel, Kevin Feige, a par inadvertance fait sa part pour éclipser largement les contributions de Maisel, qui l’a comparé à un « Thanos Snap ». Même l’ancien avocat en chef de Marvel Entertainment, John Turitzin, a fait remarquer dans la même interview qu’il est étrange que le créateur lui-même ait été essentiellement oublié. « David a été en quelque sorte effacé de l’histoire du studio, ce que je trouve vraiment bizarre… C’était son idée. » Pendant ses jours en tant qu’agent chez Endeavour en 2003, Maisel a d’abord façonné dans sa tête l’idée d’un univers cinématographique. Il pensait que cela pourrait être quelque chose de vraiment innovant qui pourrait durer apparemment éternellement, compte tenu de la formule correcte du contenu de l’histoire et des personnages qui y sont tissés. ‘Hé, si je peux avoir un film auquel je peux croire, et chaque film après celui-ci est une suite ou une quasi-suite – les mêmes personnages apparaissent – alors ça peut durer éternellement… Parce que ce n’est pas 30 nouveaux films . C’est un film et 29 suites. Ce que nous appelons un univers. Le trope « univers » continuerait bien sûr à être utilisé par une variété d’autres réalisateurs dans d’autres genres, et a été adopté par l’industrie comme un moyen créatif et lucratif de réalisation de films. Maisel s’est envolé pour la Floride pour rencontrer Isaac Perlmutter, alors PDG de Marvel Entertainment, à propos de l’idée, et en retour, il a pris les rênes en tant que président de Marvel Studios et a levé plus d’un demi-milliard de dollars de financement pour faire de son rêve une réalité. Après avoir mené une étude de groupe avec des enfants sur le jouet de super-héros qu’ils aimaient le plus, le gagnant sans aucun doute était Iron Man. Il a ensuite apporté Elfe réalisateur Jon Favreau à bord en tant que réalisateur pour le Homme de fer film qui lancerait officiellement le MCU en 2008, et pour réussir le décollage, ils avaient besoin de l’acteur parfait.

Maisel a été considérée comme « folle » pour avoir considéré « accro » Robert Downey Jr

Selon Maisel lui-même, le réalisateur Favreau a été essentiel pour que le studio approuve le casting de Robert Downey Jr. À l’époque, il était plus connu pour sa réputation de dur à cuire en tant que toxicomane en convalescence qui était en prison et à l’extérieur. et à peine accroché à Hollywood. Tout cela a rendu le studio très nerveux à l’idée de faire de lui un choix pour la figure de proue du MCU, et ils se tournaient plutôt vers Timothy Olyphant.

« Mon conseil d’administration a pensé que j’étais fou de confier l’avenir de l’entreprise à un toxicomane… Je les ai aidés à comprendre à quel point il était formidable pour ce rôle. Nous avions tous confiance qu’il était propre et qu’il le resterait.

Bien sûr, le flambeau a finalement été confié à RDJ, qui est en effet resté propre et a apporté son charisme et son esprit innés au rôle qui aiderait à transformer le studio en l’empire cinématographique de plusieurs milliards de dollars qu’il est aujourd’hui. Ce crédit revient entièrement à Maisel et Favreau, et à leur détermination qui a porté ses fruits à l’infini.