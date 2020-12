L’ancien membre du personnel d’Andrew Cuomo accuse le gouvernement de New York de harcèlement sexuel

Un ancien membre du personnel d’Andrew Cuomo a accusé le gouverneur de New York de harcèlement sexuel.

Lindsey Boylan, ancienne assistante d’Andrew Cuomo, a accusé le gouverneur de New York de harcèlement sexuel, affirmant que le comportement avait duré des années pendant qu’elle travaillait en tant que membre du personnel. «Oui, @NYGovCuomo m’a harcelée sexuellement pendant des années. Beaucoup l’ont vu et regardé », a-t-elle écrit sur Twitter dimanche. «Je ne pouvais jamais prévoir à quoi m’attendre: serais-je grillé sur mon travail (qui était très bon) ou harcelé à cause de mon apparence. Ou serait-ce les deux dans la même conversation? C’était comme ça pendant des années. « Ne sachant pas à quoi s’attendre [was] la partie la plus bouleversante à part de savoir que personne ne ferait une putain de chose même quand ils la voyaient. Personne », a-t-elle poursuivi. «Et je * sais * que je ne suis pas la seule femme.» L’attachée de presse de Cuomo, Caitlin Girouard, a répondu aux accusations en disant: «Il n’y a tout simplement aucune vérité dans ces affirmations», selon l’Associated Press. Les accusations interviennent alors que Cuomo serait envisagé pour le poste de procureur général du président élu Joe Biden. Cuomo a précédemment déclaré qu’il ne cherchait pas un poste au sein de l’administration Biden, mais un procureur général pourrait être possible, selon l’AP: «Je n’ai pas l’intention de me présenter aux postes de président ou de vice-président, ni d’aller à l’administration», mais il a ajouté que le poste de procureur général «est vraiment critique, surtout maintenant». [Via]