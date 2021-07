L’ancien manager de Britney Spears partage des « messages vocaux » déchirants de la chanteuse demandant la fin de la conservation

Sam Lutfi, l’ancien manager de Britney Spears, a partagé un certain nombre de messages vocaux déchirants qu’il prétend être du chanteur, avec les messages disant qu’elle était « confinée », « restreinte » et « dépouillée » de ses droits civils. Vous pouvez les écouter ci-dessous :

« Je suis confiné, restreint et dépouillé de mes droits civils. Et j’exige que l’état de Californie révise cette affaire parce que je pense que c’est illégal.. Au revoir. »

Dans la légende, Lutfi a écrit : « Tle sien est 2009. J’en ai beaucoup plus à traversout les années. 13 ans plus tard, rien n’a changé, chaque juge a ignoré tous ces appels.«

Un troisième message, également supposé de Spears, dit : « Bonjour, c’est Britney Spears. Je veux que John Eardley et John Patterson me représentent en tant qu’avocat commis d’office dans mon meilleur intérêt et mes meilleurs voeux. OK au revoir. »