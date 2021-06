L’ancien gouverneur du Tennessee décédé est lié à une affaire de meurtre à froid : des détails sur Ray Blanton

Un ancien gouverneur du Tennessee décédé en 1996 vient d’être incriminé dans une affaire de meurtre.

Les forces de l’ordre ont déclaré qu’elles pensaient que Ray Blanton était coupable d’avoir financé le meurtre sous contrat d’un témoin dans le cadre d’une enquête fédérale.

Le meurtre de Samuel Pettyjohn a eu lieu en 1979, lorsque le gouverneur de l’époque, Ray Blanton, a été mêlé à l’un des scandales politiques les plus infâmes de l’État. Pettyjohn, un allié de confiance du patron du syndicat Jimmy Hoffa, avait témoigné que le gouverneur corrompu avait vendu des grâces de prison.

Il a été abattu par un tueur à gages embauché portant une perruque et un visage noir pour embrouiller les enquêteurs.

L’affaire bizarre a déconcerté les enquêteurs au cours des 42 dernières années, période au cours de laquelle Blanton est décédé.

Après avoir été renouvelé en 2015, les autorités ont tiré des conclusions surprenantes sur les détails du meurtre.

Qu’a fait l’ancien gouverneur du Tennessee Ray Blanton ?

L’ancien gouverneur du Tennessee aurait financé le meurtre de l’ancien complice Samuel Pettyjohn alors qu’il était encore en fonction.

Pourquoi Samuel Pettyjohn a-t-il été tué ?

Pettyjohn a été tué par balle dans le centre-ville de Chattanooga après avoir témoigné devant un jury fédéral dans le scandale « argent contre clémence ».

Le scandale conduira plus tard à l’éviction de Blanton, mais le gouverneur n’a jamais été formellement inculpé pour son implication dans le scandale ou le meurtre de Pettyjohn.

Les autorités affirment que la coopération de Pettyjohn dans l’enquête sur le scandale a frotté certains fonctionnaires corrompus dans le mauvais sens, les conduisant à organiser son assassinat.

Selon la police, Pettyjohn rencontrerait les détenus et livrerait de l’argent au bureau de Blanston en échange de leur libération conditionnelle.

Pettyjohn a été cité à comparaître pour témoigner sur le projet en cours et avait accepté d’aider les enquêteurs en fournissant une liste de prisonniers qui avaient envoyé de l’argent au gouverneur.

Qui a tué Samuel Pettyjohn ?

Les autorités affirment qu’Ed Alley – un braqueur de banque connu décédé en 2005 dans une prison fédérale – a été embauché par plusieurs sources pour tuer Pettyjohn. Le coût du meurtre est estimé entre 25 000 € et 50 000 €.

Des témoins ont rapporté avoir vu un homme noir en trench-coat fuyant le magasin Pettyjohn, où il a été tué.

Cependant, les autorités disent maintenant qu’Alley, qui était blanc, portait une perruque, des lunettes et du maquillage brun – alias blackface – afin de tromper les passants.

Les autorités ont pris la décision inhabituelle de poursuivre un procès devant un grand jury malgré le fait que la plupart des parties impliquées sont décédées.

Un grand jury du comté de Hamilton a conclu que si Alley était vivant aujourd’hui, il serait accusé du meurtre prémédité au premier degré de Pettyjohn.

Aucune nouvelle accusation ne sera déposée, mais les autorités affirment que la clôture de l’affaire permet de clore un aspect d’une partie compliquée de l’histoire du Tennessee.

« Des personnes ayant coopéré ont indiqué qu’Alley avait admis que Pettyjohn avait été assassiné pour diverses raisons, notamment qu’il était une source de coopération pour le FBI dans les enquêtes sur le gouverneur Ray Blanton », selon les conclusions du grand jury.

Le gouverneur Blanton n’est plus en vie et n’a jamais été inculpé dans l’affaire de meurtre.

Avant sa mort, Blanton a gracié et commué plus de 50 peines de détenus.

Bien qu’il n’ait jamais été inculpé dans le scandale, Blanton a été reconnu coupable d’accusations non liées d’extorsion et de complot pour avoir vendu un permis d’alcool pour 23 000 € à un ami alors qu’il était en fonction.

