L’ancien footballeur Dennis Aogo est devenu père pour la deuxième fois

L’ancien footballeur Dennis Aogo et sa femme Ina sont redevenus parents. Ils ont annoncé la naissance de leur fils via Instagram. Le nom est également déjà connu.

Paternité renouvelée avec l’ancien joueur de football Dennis Aogo (33 ans). Son épouse Ina Aogo (31 ans) a donné naissance à leur deuxième enfant dimanche 6 septembre. C’est un garçon. Le fier papa a publié une photo sur Instagram dans laquelle une petite main de bébé serre l’un de ses doigts. L’homme de 33 ans a également révélé le nom du nouveau citoyen dans son message: Princeten True Aogo.

Le couple est marié depuis 2016. La même année, sa fille Payten Rose est née. Dennis Aogo a maintenant le temps de se consacrer à sa famille. Fin août, il a également annoncé via Instagram qu’il mettait fin à sa carrière de joueur “après 16 ans dans le football professionnel”. Aogo a donné un coup de pied pour Fribourg, Hambourg, Schalke 04, Stuttgart et plus récemment Hanovre 96. Il était également sur le terrain pour l’équipe DFB.

