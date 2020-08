L’ancien écrivain de la franchise Joseph Staten revient pour aider la campagne Halo Infinite

À présent, nous connaissons tous la situation actuelle de Halo InfiniComment saurez-vous autant 343 Industries pareil Microsoft ont pris la décision intelligente de retarder le tireur jusqu’à 2021, un mouvement curieux considérant qu’Infinite serait ce grand jeu qui accompagnerait Xbox série x lors de son lancement.

Ce qui est fait est fait et c’est que grâce aux informations de Windows Central on sait que 343 Industries ont recruté Joseph Staten, un ancien écrivain de Halo et un vétéran de la franchise. Ceci, d’ailleurs, il s’est confirmé sur son Twitter.

Je suis ravi de rejoindre @Halo pour les aider à expédier Halo Infinite. En tant que chef de projet pour la campagne Infinite, je soutiendrai les grands leaders existants de l’équipe et je leur donnerai les moyens de faire de leur mieux. https://t.co/pQiNPQVBZs – Joseph Staten (@joestaten) 27 août 2020

Retour sur le travail de Staten sur Halo

Comme nous l’avons mentionné, Staten n’est pas nouveau dans la saga et par exemple, il a fonctionné avec Bungie en tant que scénariste pour Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST et Reach; À cet égard, Staten a travaillé sur plusieurs des jeux les plus mémorables et appréciés de la franchise.

Le rôle que vous jouez maintenant pour aider dans Halo Infinite, c’est comme chef de projet de campagne de jeu. Comme vous pouvez apprécier le fait que Joseph Staten soit de retour pour aider à développer ce dernier Halo, c’est particulièrement encourageant. Ces mouvements sont la preuve que 343 Industries unie ses forces pour le lancement final et réussi de Halo Infinite. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.