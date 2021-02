L’ancien directeur de Ant-Man, Edgar Wright, enterre la hache avec le patron de Marvel, Kevin Feige

En ce qui concerne les adaptations de bandes dessinées, l’un des films les plus imaginatifs et les plus appréciés d’Hollywood est celui d’Edgar Wright. Scott Pilgrim vs le monde. Pendant longtemps, Wright était prêt à prêter ses talents de réalisateur au MCU pour le premier L’homme fourmi film. Mais des différences sont apparues entre Wright et le showrunner du MCU Kevin Feige, incitant le cinéaste à s’éloigner du projet. Dans une interview avec Empire, Wright a révélé que les choses avaient été difficiles entre lui et Feige sur le plan professionnel depuis.

« Je vais être honnête, je n’avais pas parlé à Kevin Feige depuis que j’ai quitté Ant-Man en 2014. Vous savez, il n’y avait pas de réelle animosité ou d’hostilité pure et simple entre nous, tout était très diplomatique à l’époque, mais dans cette situation, vous vous séparez et il n’y avait aucune raison de reprendre contact. Donc je ne lui avais jamais parlé ou vice versa. Mis à part le film lui-même, nous étions amis, donc c’était triste – à part l’aspect professionnel, nous avions été de bons amis. «

Récemment, Edgar Wright a été invité à travailler sur un numéro pour Empire célébrant les plus grands moments cinématographiques de ces derniers temps. Wright a demandé aux fans sur les réseaux sociaux leur avis et a été inondé de suggestions pour inclure des scènes comme Captain America brandissant le marteau de Thor, ou Hulk jetant Loki comme un ragdoll. Une fois qu’il est devenu clair que l’article ne pouvait pas être terminé sans aborder l’impact du MCU sur la culture pop, Wright a décidé que le moment était venu de clarifier la situation avec Kevin Feige une fois pour toutes en lui demandant son aide pour l’article.

«Je pensais que ce ne serait pas sincère de ma part de lire cet article sans mentionner une fois le mot« M ». J’ai donc fait ce que je n’avais pas fait depuis six ans – j’ai juste envoyé un e-mail à Kevin. C’était une très bonne chose, et Kevin J’ai été très touché que je lui ai contacté directement et que je lui ai juste dit: «Hé». De plus, c’était amusant après six ans sans contact de lui envoyer un courriel en disant simplement: «Kevin, j’ai besoin que tu m’écris quelque chose, et je en a besoin demain! Donc c’était sympa, nous nous sommes fondamentalement reconnectés sur cet article et c’était très gentil. Je suis très content de l’avoir fait, et j’étais très heureux que sa réponse soit aussi – il était vraiment touché que j’aie contacté, et je me sens ce qu’il a écrit était génial. Je lui ai dit que j’avais lu ce qu’il avait dit à propos des extraterrestres à James Cameron, qui, selon lui, était juste sauvage. Donc c’était sympa, c’est une belle fin heureuse pour cette histoire. «

Alors que le MCU est connu pour faire en sorte que les réalisateurs travaillent strictement selon la vision du studio plutôt que leur vision personnelle, c’est pourquoi Wright a quitté L’homme fourmi en premier lieu, il semble que le cinéaste se soit remis de la déception du projet raté. Ce qui signifie que Wright pourrait faire un retour dans la franchise à un moment donné dans le futur pour diriger un projet de super-héros différent. Croisons les doigts pour Scott Pilgrim contre le MCU. Cette nouvelle vient d’Empire Online.

Sujets: Ant-Man