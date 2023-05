L’ancien chef de la nation Osage félicite Martin Scorsese pour avoir impliqué la communauté autochtone

Au cours du week-end, le drame policier épique de Martin Scorsese, Les tueurs de la fleur de lune, a fait ses débuts au Festival de Cannes. Le film a reçu des éloges unanimes des téléspectateurs et des critiques. Mais pour un film centré sur un incident aussi laid (mais vrai) dans l’histoire américaine, la question a tendance à apparaître dans la discussion. Qu’en pensent les descendants de ces vraies victimes ? Les histoires de leurs familles ont-elles été correctement racontées ? Heureusement, il semble que Scorsese et son équipe aient pris le travail au sérieux. Jim Gray, ancien chef principal de la nation Osage et descendant d’Henry Roan, a publié un fil Twitter sur son implication dans la production du film.

Gray commence par détailler son lien avec l’histoire et ses préoccupations très légitimes quant à sa traduction en film. Selon ses propres mots, il craignait que le studio « ne passe à côté de l’essentiel de l’histoire au-delà de la violence, et en a été assez franc lorsque la guerre des enchères pour le film s’est déroulée en 2017 ». Gray a encouragé les autres membres d’Osage à s’exprimer et à s’impliquer, pour encourager le studio à les laisser aider avec le film.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné des révisions majeures du scénario, ainsi que des changements de casting. Mais selon Gray, il s’agissait d’une avancée positive, déplaçant le centre d’intérêt du film du FBI vers la nation Osage. Le film a été tourné sur place dans le comté d’Osage, Oklahoma. Des représentants spécialement nommés de la nation Osage, ainsi que des consultants culturels, ont travaillé directement avec les cinéastes afin de représenter la nation aussi précisément que possible. Gray commente positivement le processus.

« La dignité et le souci de la perspective Osage ont été authentiques et honnêtes tout au long du processus et les Osage ont répondu avec le genre de passion et d’enthousiasme qui ont rencontré ce moment historique. »

Basé sur le livre du même nom, Les tueurs de la fleur de lune raconte l’histoire des meurtres de l’Oklahoma, une série d’attaques brutales contre la nation Osage qui finiraient par devenir connues sous le nom de règne de la terreur. Le film est réalisé et écrit par Scorsese, avec Eric Roth également crédité comme scénariste. Le film met en vedette Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins et Jillian Dion. Une bande-annonce du film est disponible ci-dessous.

Hollywood a une longue et laide histoire avec les communautés indigènes. Avec une grande partie de cette laideur provenant du racisme pur envers des écrivains mal informés essayant de parler au nom de communautés auxquelles ils n’appartiennent pas. Mais dernièrement, les studios commencent à comprendre que la meilleure façon de raconter ces histoires est d’impliquer ces mêmes communautés. L’entrée en 2022 dans la franchise Predator en est un excellent exemple.Proiequi a également été tourné sur des terres indigènes, a impliqué des membres des nations Comanche et Blackfoot dans la production.

Mais en même temps Proie est un volet d’une franchise d’horreur de science-fiction, Les tueurs de la fleur de lune est basé sur une histoire vraie impliquant de vraies personnes dont les descendants sont encore en vie. Mais heureusement, Scorsese et son équipe étaient disposés à écouter et à impliquer la véritable nation Osage dans la production. Gray autres commentaires ci-dessous.

Pour ceux d’entre nous qui regardaient de côté pendant que nos meilleurs et les plus brillants d’entre nous auditionnaient, cousaient, traitaient, peignaient, jouaient et conseillaient les cinéastes, il va être difficile de ne pas sentir notre présence pour aider à raconter cette histoire douloureuse et violente. à un public international. Ce n’est pas seulement l’histoire de ma famille, ou l’histoire de ma nation tribale, c’est une histoire de l’Amérique. Cela signifie que c’est aussi votre histoire. Mais entre les mains d’un Martin Scorsese et de son équipe combinées à une distribution de liste A, l’excitation et l’anxiété étaient à un niveau record pour le peuple Osage. Mais à la fin de la journée, beaucoup d’entre vous ne verront qu’un film mais pour nous, c’est plus, beaucoup plus et c’est pourquoi ce film nous touchera plus profondément que les autres.

Mais en tant qu’Osage avec des liens profonds, je tiens à remercier David Grann et feu Charles Red Corn d’avoir donné à Apple et Scorsese la toile pour peindre cette histoire avec sa vision. C’était il y a 100 ans lorsque John Ramsey a assassiné mon arrière-grand-père Henry Roan et regarder son meurtre à l’écran était difficile à regarder sachant que ma défunte mère a perdu sa mère et son frère dans un accident de voiture peu de temps après et qu’elle était orpheline à la fin. de cette décennie. Elle en a à peine parlé pendant des années, mais quand elle l’a fait, elle m’a dit que je portais le nom de son petit frère James et de son grand-père Henry Roan, donc nous ne l’oublierons jamais.