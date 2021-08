L’ancien batteur d’Oasis hospitalisé après une crise cardiaque

Tony McCarroll, batteur principal du groupe britpop Oasis, a révélé à ses fans sa récente hospitalisation après avoir survécu à une crise cardiaque. McCarroll, qui faisait partie du groupe de sa formation en 1991 à 1995, était chargé de partager les nouvelles via Twitter.

« Bonjour à tous. Il voulait qu’ils sachent qu’il avait été admis à l’hôpital ce jeudi après avoir subi une crise cardiaque mercredi soir. Je ne vais toujours pas bien, mais je veux donner une grande reconnaissance à notre service de santé. Nous sommes plus que chanceux d’avoir un tel service. Merci ! », a écrit McCarroll.

Salut tout le monde. Je voulais vous faire savoir que j’ai été admis à l’hôpital jeudi après avoir subi une crise cardiaque mercredi soir. Je ne suis pas encore tout à fait sorti du bois, mais je veux juste donner un gros coup à notre #NHS Nous sommes plus que chanceux d’avoir un tel service! Merci!! X -Tony McCarroll (@TonyMcCarrolls)

30 août 2021





En 2018, Liam Gallagher a révélé qu’il avait déjà tenté de réunir la formation originale d’Oasis, y compris Tony McCarroll, mais sans la présence de son frère Noel. Liam a déclaré à l’un de ses abonnés sur Twitter qu’il avait proposé aux membres du groupe de tenir une sorte de réunion, bien que personne n’aurait été disposé à le faire.

Oasis a été formé dans la ville de Manchester en 1991 sous le nom de The Rain, avec Liam Gallagher comme leader et chanteur, Paul « Bonehead » Arthurs à la guitare, Paul « Guigsy » McGuigan à la basse et Tony McCarroll à la batterie. Noel se joindra peu de temps après à la guitare, au chant et à l’auteur-compositeur principal.

Malgré le fait qu’une rencontre avec les membres d’Oasis semble quelque chose d’impossible jusqu’à présent, Noel Gallagher a révélé en juin dernier son intention de faire une tournée spéciale dans laquelle il interpréterait certaines des chansons les plus emblématiques du groupe, assurant qu’il pourrait être une visite acoustique de la cour.