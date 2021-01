L’ancien archer de l’équipe nationale argentine a deviné des scènes des Simpsons

Les Simpson génèrent un fanatisme rarement vu dans d’autres séries animées. La famille jaune est entrée dans la culture populaire et leurs scènes vivent dans la vie quotidienne avec des mèmes amusants. Mariano Andújar, ancien gardien de but de l’équipe nationale argentine, Il est un fan reconnu de l’émission et dans une émission de télévision, ils lui ont fait deviner des phrases pour le mettre à l’épreuve. Épingle de sûreté!

Le footballeur de 37 ans a une longue carrière qui l’a fait représenter son pays aux Coupes du monde 2010 et 2014. Il joue actuellement pour les Estudiantes de La Plata et il y a quelques années il a révélé un tatouage très particulier sur sa cuisse gauche: la dignité a été enregistrée, ce dessin que Kirk Van Houten a fait de sa femme Luann.

Le tatouage de dignité que Mariano Andújar a



Alors que son penchant pour Les Simpsons est apparu, les médias locaux en ont profité pour évoquer le sujet et passer un moment amusant avec lui. Líbero, dans TyC Sports, l’a invité à son programme et a eu l’idée de lui montrer des scènes de la série afin qu’il puisse deviner comment elles se terminent.. La première fois, c’était en avril 2020 où le gardien de but a remporté deux des trois duels qui lui étaient présentés. Dans la même interview, il a également montré un nouveau tatouage d’Homère sur son bras.







Huit mois plus tard Andújar est revenu au même cycle et a subi un nouveau défi. Cependant, cette fois, les producteurs l’ont soulevé plus difficile et il ne pouvait deviner qu’une des trois scènes qui lui étaient proposées. Le joueur s’est excusé car il a dit qu’il était sans sommeil ces derniers jours.

VOUS AVEZ PERDU AU MEILLEUR, MARIANO Nous nous sommes vengés: nous avons de nouveau défié la fissure de Mariano Andújar pour terminer certaines scènes des Simpsons, et nous l’avons rendu TRÈS COMPLIQUÉ … pic.twitter.com/QH3FvuNJ56 – Libéro (@Liberotyc)

8 janvier 2021





Un autre footballeur argentin qui a exprimé son amour pour les Simpsons est Lucas Pratto. L’ancien attaquant de River Plate mène Homer et Bart sur sa jambe droite et est généralement vu avec un thermos de la série comique. « Depuis que je suis enfant, j’ai toujours regardé les Simpsons et j’ai fini par devenir un fanatique. Je porte toujours le thermos avec moi », exprimé en 2017.