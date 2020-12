L’ancien ami de G Herbo affirme qu’il fait du mouchard dans une affaire fédérale

G Herbo a été assez dur avec Tekashi 6ix9ine pour être un vif d’or.

Maintenant, cette chaussure est sur l’autre pied.

Herbo a récemment pris connaissance de 14 chefs d’accusation fédéraux de complot en vue de commettre une fraude par fil et un vol d’identité aggravé pour son implication dans un prétendu réseau d’escroquerie de carte de crédit.

Il a plaidé non coupable. Mais son ancien ami Omi dit qu’il donne des informations sur lui au Fédéral parce qu’il est amer pour une fille. Il a plaidé contre Herbo sur Instagram:

« Je n’ai pas été touché pour fraude, frère j’ai été touché [for] ne pas payer les impôts à temps. Putain de me jeter sous le bus pour quoi? Omi a tapé sur Instagram Story. «Oh, tu me jettes sous le bus parce que toi et moi étions baisés avec le même putain de pute que je comprends. SMH Cette nouvelle génération n’est pas thurl. Lutte contre ton cas sans me mentionner et fais la même chose. «