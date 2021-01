L’ancien administrateur de la NASA Jim Bridenstine rejoint la société de capital-investissement Acorn

L’ancien chef de la NASA, Jim Bridenstine, vient de rejoindre une société de capital-investissement qui investit dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense.

Acorn Growth Companies a déclaré que l’expérience de Bridenstine, qui a démissionné peu après l’entrée en fonction du président américain Joe Biden le 20 janvier, sera particulièrement utile pour un nouveau véhicule d’investissement appelé Aerospace and Defence Fund V.

Le fonds est incorporé dans le Delaware, un lieu d’enregistrement commun pour les entreprises américaines, selon plusieurs listes en ligne d’entreprises. Bridenstine lui-même sera basé à Tulsa, en Oklahoma, un site incontournable de l’industrie aérospatiale, et se concentrera sur les entreprises émergentes du secteur.

« L’innovation se trouve dans les petites et moyennes entreprises », a déclaré Bridenstine, le nouveau conseiller principal d’Acorn, dans un communiqué publié lundi 25 janvier. « Je suis ravi de rejoindre cette entreprise et de travailler avec des perturbateurs qui apportent l’innovation nécessaire aux industries de l’aérospatiale et de la défense. »

« La richesse des connaissances de Jim dans les secteurs de l’espace, de l’armée, de l’aérospatiale et de l’ingénierie sera inestimable », a déclaré Rick Nagel, associé directeur d’Acorn, dans le même communiqué. Les principaux objectifs d’Acorn et de ses sociétés en portefeuille comprendront des investissements dans la mobilité et l’intelligence mondiales, a-t-il ajouté.

L’administration Biden a nommé Steve Jurczyk, responsable par intérim de la NASA, en tant qu’administrateur par intérim le 21 janvier, l’un des 34 dirigeants par intérim a annoncé quelques heures après l’investiture présidentielle.

L’administrateur sortant de la NASA, Jim Bridenstine, pairs au banc d’essai B-2 au Stennis Space Center près de Bay St.Louis, Mississippi, avant un test de feu chaud le 16 janvier 2021, de la scène principale de la fusée Space Launch System de l’agence. (Crédit d’image: Danny Nowlin / NASA)

On se souvient mieux de Bridenstine comme étant le chef de file de la NASA chargé de diriger le programme Artemis, après que l’administration Trump a accéléré les plans d’atterrissage sur la lune de l’agence jusqu’en 2024. À la fin de 2020, huit pays ont signé des accords Artemis dirigés par les États-Unis pour l’exploration lunaire et le Canada a annoncé qu’il le ferait. envoyer un astronaute autour de la Lune en 2023 pour une mission dirigée par les États-Unis.

L’échéance 2024 est soumise à un financement et à la préparation de toutes les questions techniques entourant un atterrissage sur la lune; À l’heure actuelle, l’un des principaux défis de la NASA est de surmonter les retards et les problèmes lors du test de la fusée du système de lancement spatial qui est prévue pour une mission sans équipage plus tard cette année. Bridenstine a également déclaré au Congrès à la fin de son mandat qu’il craignait de recevoir moins de financement budgétaire que celui demandé pour les systèmes d’atterrissage humain Artemis.

La NASA de Bridenstine a également lancé des efforts tels que le programme Commercial Lunar Payload Services pour permettre la participation commerciale à des missions lunaires et le développement continu de grands projets aérospatiaux tels que le démonstrateur de vol X-59 qui teste des technologies supersoniques silencieuses, a noté Acorn. En science planétaire, le rover Mars Perseverance, terminé sous sa direction, devrait atterrir sur la planète rouge le 18 février.

Le vice-président Mike Pence jure le nouvel administrateur de la NASA Jim Bridenstine le 23 avril 2018, au siège de l’agence à Washington, DC (Crédit d’image: Joel Kowsky / NASA)

Bridenstine – un ancien pilote de l’US Navy, directeur exécutif du Tulsa Air and Space Museum and Planetarium et représentant du Congrès républicain pour l’Oklahoma – a été confirmé comme administrateur de la NASA en avril 2018. Sa nomination a attiré le soutien de l’industrie aérospatiale, mais il a fait face à une politique sans précédent. conflit pendant le processus de nomination.

