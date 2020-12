L’ancien acteur de Cassie Lang répond à la refonte d’Ant-Man 3

Avengers: Fin de partie La star Emma Fuhrmann a répondu à la nouvelle qu’elle ne reviendrait pas en tant que Cassie Lang dans Ant-Man 3. La suite à venir, qui est officiellement intitulée Ant-Man et la guêpe: Quantumania, verra Kathryn Newton reprendre le rôle de la fille de Scott Lang dans l’univers cinématographique Marvel. Fuhrmann, pour sa part, prend tout cela dans la foulée.

La nouvelle a été révélée dans le cadre de la présentation massive de la journée des investisseurs de Disney la semaine dernière. Le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, a annoncé le titre et le casting du film, révélant que Kathryn Newton assumera le rôle de Cassie Lang. Aller sur Twitter, Emma Fuhrmann, qui a brièvement mais mémorablement joué le rôle dans Avengers: Fin de partie, a partagé ses sentiments sur la question. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« Je voulais juste venir ici et dire que je vois tous vos gentils messages. Merci pour tout votre soutien. Cela a signifié le monde pour moi. J’étais aussi triste que vous l’étiez tous d’entendre la nouvelle jeudi. Je ne peux qu’espérer cela signifie qu’il y a autre chose pour moi dans l’avenir du MCU. Je serai toujours reconnaissant d’avoir fait partie du MCU et du plus grand film de tous les temps. Être actrice est toujours ma passion n ° 1 et j’ai hâte à ce que l’avenir nous réserve. «