Lancia en tant que marque premium? C’est ce que dit Stellantis

Avec 14 marques et présent sur plus de 130 marchés, Stellantis est le dernier «géant» de l’industrie automobile et pourrait être l’hypothèse que Lancia et ses (dé) fans avaient espérée.

Cet espoir a commencé par une simple déclaration de Carlos Tavares lors de sa première conférence de presse en tant que PDG de Stellantis.

En cela, après plusieurs questions sur la disparition éventuelle de l’une des 14 marques du groupe nouvellement créé, l’exécutif portugais a déclaré: «toutes nos marques auront une chance». Il va sans dire que pour les fans de Lancia, cette déclaration est venue allumer une «petite lumière au bout du tunnel», leur donnant l’espoir que la marque puisse à nouveau se relever.

Clarifier le positionnement est l’objectif

Comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelques jours, l’objectif principal de Carlos Tavares et de son équipe après la création de Stellantis est, avant tout, de clarifier le positionnement des 14 marques qui l’intègrent.

Or, dans le communiqué dans lequel Stellantis a fait connaître l’équipe de cadres qui seront en charge de leurs destinations, ce positionnement des 14 marques du groupe semble avoir commencé à se définir et c’est là que des surprises sont survenues.

Vous voyez des marques comme Chrysler, Dodge et Ram être définies simplement comme des «marques américaines» – sans mentionner un positionnement commercial spécifique -; Citroën, Fiat et Abarth en tant que «marques courant dominant«Ou Maserati en tant que marque de luxe était quelque chose à prévoir, la position donnée à Lancia a provoqué une certaine surprise.

Dans l’organigramme des marques, le constructeur italien qui nous a proposé des modèles allant des plus formels comme Aurelia et Thema, aux sports comme Stratos et Delta, a été placé en tant que «Marque Prime«, Aux côtés d’Alfa Romeo et DS Automobiles.

Pour vous donner une idée, cela vous place dans une position au-dessus de celle d’Opel et de Peugeot, vues comme des marques »Mainstream supérieure»- équivalent au positionnement de Volkswagen – et Jeep, qui a été décrit comme, également simplement,« Global SUV ».

Stratos et Delta sont des icônes Lancia.

Qu’est-ce que cela peut signifier?

Pour l’instant, on ne sait pas encore comment Carlos Tavares entend «donner une chance» à chacune des 14 marques du groupe Stellantis. Cependant, nous rappelons que Lancia est actuellement limitée à un marché (l’italien) et à un modèle, l’ancien Ypsilon.

En parlant de cela, il semble que cette année recevra un autre lifting, ceci après avoir reçu du «sang neuf» l’année dernière avec l’arrivée d’un nouveau moteur hybride doux.