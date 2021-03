L’ancêtre primat de tous les humains a probablement erré avec les dinosaures

Les scientifiques ont identifié les premiers fossiles de primates: de minuscules dents anciennes d’une créature de la taille d’un rat qui suggèrent que nos ancêtres vivaient autrefois aux côtés du dinosaures .

Les dents mesurent 2 millimètres de long et appartiennent au groupe de primates le plus ancien, connu sous le nom de plesiadapiforms. Ils ont été trouvés dans la formation de Fort Union dans le nord-est du Montana dans les années 1980, mais ont maintenant été officiellement identifiés dans une nouvelle étude, publiée le 24 février dans la revue Science ouverte de la Royal Society .

Ces premiers primates représentent la vie qui commence à se rétablir après que l’astéroïde géant a percuté la terre à la fin de Période crétacée il y a environ 66 millions d’années, provoquant une extinction massive qui a anéanti les dinosaures non aviens. Les chercheurs ont daté les fossiles entre 105 000 et 139 000 ans après l’événement d’extinction; mais ces créatures ont probablement évolué à partir d’un primate ancêtre inconnu qui vivait aux côtés des dinosaures, ont déclaré les chercheurs.

« C’est notre lignée, donc cela a une signification particulière pour nous. Et de penser, vous savez, à nos premiers ancêtres en ce moment dans le nord-est du Montana vivant peut-être aux côtés de dinosaures et survivant ensuite à cela. [extinction] L’événement est assez époustouflant pour moi », a déclaré le co-auteur principal Gregory Wilson Mantilla, professeur au Département de biologie de l’Université de Washington et conservateur de la paléontologie des vertébrés au Burke Museum of Natural History and Culture de l’Université, à 45Secondes.fr.

Les plésiadapiformes sont les ancêtres de tous les primates modernes, y compris les humains. Les cinq fossiles de la nouvelle étude appartiennent à un genre appelé Purgatorius – nommé d’après des fossiles trouvés sur Purgatory Hill dans le Montana, qui comprenaient ceux de membres de la famille des Plesiadapiform les plus anciens et les plus primitifs, les Purgatoriidae, et donc essentiels pour comprendre l’évolution des premiers primates.

L’équipe de recherche a analysé les petites dents avec Tomodensitométrie , utilisant Rayons X pour créer des images 3D de parties du corps; ils ont produit des copies plus grandes à l’aide d’une imprimante 3D pour un examen plus facile. Deux des dents provenaient de l’espèce Purgatorius janisae, et les trois autres dents ont été attribuées à une nouvelle espèce nommée Purgatorius mckeeveri.

Le nouvellement décrit P. mckeeveri porte le nom de Frank McKeever, qui fut l’un des premiers habitants de la zone où les fossiles ont été trouvés et dont la famille a soutenu les travaux sur le terrain, selon un communiqué publié par l’Université de Washington .

P. mckeeveri avait des cuspides gonflées et arrondies sur ses dents, qui étaient appropriées pour écraser des fruits, tandis que les dents plus pointues de P. janisae étaient meilleurs pour manger des insectes. Les deux espèces, cependant, étaient liées et semblaient probablement très similaires, voire impossibles à distinguer, a déclaré Mantilla.

Tomodensitométrie des dents et des os de la mâchoire Purgatorius fossiles. (Crédit d’image: Gregory Wilson Mantilla / Stephen Chester)

« Ils ressemblaient probablement à des écureuils », a déclaré Mantilla. Ils avaient un museau beaucoup plus long que celui des primates modernes au visage court, a-t-il ajouté, et leurs yeux étaient sur les côtés de leur tête, car ils se fiaient davantage à leur odorat. Les chercheurs ont aidé à créer une reconstruction de P. mckeeveri sur la base des informations recueillies sur les dents et de ce que l’on sait Purgatorius, et leurs proches parents, à partir de découvertes fossiles précédentes, telles que les os de la cheville.

Les fossiles ont été trouvés dans la roche estimée à environ 65,9 millions d’années. Les dents anciennes peuvent aider des scientifiques comme Mantilla à comprendre comment la vie a survécu à l’extinction du Crétacé-Paléogène et s’est rétablie pendant la période du Paléogène (il y a environ 66 millions à 23 millions d’années) et au-delà.

« Ce que nous voyons, c’est qu’une partie de cette reprise a fortement impliqué notre lignée », a déclaré Mantilla. Les primates ont été parmi les premiers grands groupes à s’épanouir, en trouvant des lacunes dans les écosystèmes en rebond. « Ils vivaient dans les arbres, alors que la plupart des mammifères vivaient au ras du sol », a déclaré Mantilla.

Mary Silcox, professeur au Département d’anthropologie de l’Université de Toronto à Scarborough qui se concentre sur les plésiadapiformes, a déclaré que l’étude était «très excitante».

Avoir des primates identifiables dès les toutes premières périodes du Paléogène suggère clairement que les mammifères placentaires ont dû commencer à se diversifier dans les derniers jours des dinosaures non aviens, a déclaré Silcox à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Le fait que ce matériel provienne d’Amérique du Nord est également significatif, soutenant l’importance de ce continent dans les premières phases de l’évolution des primates. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.