Lancement en Norvège. BYD Tang a déjà des spécifications pour l’Europe

Date: 1 mars 2021

BYD a déjà dévoilé les spécifications du SUV électrique à sept places pour l’Europe. La commercialisation démarre en Norvège et les premières unités devraient être livrées à la fin de l’été.

BYD a dévoilé les spécifications pour le marché européen du SUV électrique Tang, qui commencera à être commercialisé en Norvège. Le nouveau modèle électrique à sept places sera distribué sur le marché norvégien par l’intermédiaire du partenaire local de BYD, RSA, l’un des plus grands importateurs et détaillants automobiles de Scandinavie.

Avec la transmission intégrale, le BYD Tang reçoit une batterie d’une capacité de 86,4 kWh qui offre une autonomie allant jusqu’à 505 kilomètres. Ce modèle reçoit une nouvelle génération de batteries «Blade», qui se caractérisent par un poids inférieur et une plus grande robustesse par rapport aux autres batteries pour voitures électriques.

Les moteurs électriques développent une puissance de 245 ch, permettant à ce SUV sept places d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 4,6 secondes.

Environnement intérieur luxueux

L’intérieur du Tang est doté de sièges en cuir marron et de surpiqûres «gaufres», offrant exclusivité et qualité. Les sièges conducteur et passager sont ventilés et chauffés pour offrir un environnement luxueux à l’avant de la cabine.

Le passager assis sur le siège avant dispose d’un grand écran pour le système d’infodivertissement qui peut être tourné horizontalement ou verticalement.

Un large toit panoramique offre une excellente luminosité à l’habitacle. L’environnement intérieur peut également être assuré par un éclairage LED qui peut être ajusté dans 31 configurations différentes pour offrir un confort maximal.

Les propriétaires de BYD Tang bénéficient d’une connectivité avancée, y compris la technologie 4G, la radio DAB, les mises à jour logicielles par liaison radio.

La production de BYD Tang pour la Norvège démarre au deuxième trimestre 2021, les premières unités devant être livrées aux clients à la fin de l’été.

