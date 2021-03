Février est arrivé à sa fin et cela n’a pas été mauvais du tout en termes de nouveaux titres, mais il est maintenant temps de revoir les sorties en mars 2021.

Préparez les portefeuilles coupables, laissez-les lancement en mars 2021 ils seront nombreux et très intéressants. Certains d’entre eux seront des versions spécifiques pour les consoles de nouvelle génération, tandis que d’autres comme le grand Narita Boy sont des versions absolues. Les courbes arrivent.

De tout ce qui nous vient en dehors du travail de Studio Koba, je voudrais souligner quelques nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le plus appétissant It Takes Two, le nouveau travail des créateurs de A Way Out. De même, Maquette mérite également d’être mentionnée, un jeu qui est également inclus dans PlayStation plus. Allons-y avec la liste complète.

LISTE COMPLÈTE DES JEUX VIDÉO POUR MARS 2021

PixelJunk Raiders (Google Stadia) – 1er mars

Harvest Moon: One World (Switch) – 2 mars

Maquette (PC, PS4, PS5) – 2 mars

Yakuza: Like a Dragon (PS5) – 2 mars

Gnosia (Switch) – 4 mars

Loop Hero – 4 mars

Mortal Shell: Enhanced Edition (PS5, série X / S) – 4 mars

Apex Legends (Switch) – 9 mars

Battle Brothers (Switch) – 11 mars

Crash Bandicoot 4: Il est temps (PS5, Switch, Série X / S) – 12 mars

Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning (Switch) – 16 mars

Samurai Shodown (XSX) – 16 mars

Marvel’s Avengers – 18 mars

Arkham Horror: Mother’s Embrace (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 23 mars

Trop cuit! Tout ce que vous pouvez manger (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 23 mars

Histoire des saisons: pionniers d’Olive Town (Switch) – 23 mars

Tales from the Borderlands (Switch) – 24 mars

Wonderworld Balance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Série X / S) – 26 mars

Il en faut deux (PC, PS4, PS5, XOne, série X / S) – 26 mars

Monster Hunter Rise (Switch) – 26 mars

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS5, Série X / S) – 26 mars

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 HD Remix (PC) – 30 mars

Kingdom Hearts HD 2.8 Prologue du chapitre final (PC) – 30 mars

Kingdom Hearts III + ReMind (PC) – 30 mars

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PC) – 30 mars

Narita Boy (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 30 mars

Les bâtiments ont aussi des sentiments! (PC, PS4, Switch et Xbox One) – Aucune date

Disco Elysium – The Final Cut (PC, PS4, PS5) – Non daté

Hazel Sky (Switch) – Sans date

Kosmokrats (Switch) – Non daté

Tunche (Switch) – Non daté

Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de choix. L’édition complète de Disco Elysium, les versions nouvelle génération de The Avengers, Yakuza ou Mortal Shell, la stratégie avec Arkham Horror, un nouveau titre pour Stadia… Maintenant, le seul problème sera de gagner du temps pour tout.

Allons-y!