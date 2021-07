Lancement d’un ordinateur portable de jeu coloré X15-AT avec une carte graphique GeForce RTX 3060 : tout ce que vous devez savoir

09 juil. 2021 14:27:55 IST

Colorful Technology Company Limited a annoncé le lancement de son ordinateur portable de jeu X15-AT. L’ordinateur portable de jeu Colorful X15-AT avec carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 est au prix de 1 199 € (Rs 87 735) et sera initialement vendu par les revendeurs de la région Asie-Pacifique ce mois-ci (juillet), suivi par d’autres régions.

Soutenu par le dernier processeur Intel Core de 11e génération, l’ordinateur portable dispose d’un écran de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une couverture sRGB à 100 % pour des couleurs vives et des jeux fluides. L’écran a une luminosité maximale de 300 nits pour une meilleure expérience d’image.

Il arbore une conception d’écran à micro-bords avec un rapport écran/corps de 86%. Le Colorful X15-AT dispose également d’une connectivité Thunderbolt 4, d’une connexion Wi-Fi 6 rapide et d’un châssis en aluminium fraisé CNC d’une épaisseur de 23,9 mm. Il pèse 1,93 kg.

L’ordinateur portable de jeu est livré avec 16 Go de mémoire DDR4 3200 MHz qui peut être étendue jusqu’à 64 Go. Il dispose d’un stockage haute vitesse avec un SSD NVMe de 512 Go évalué à des vitesses allant jusqu’à 2400 Mo/s.

L’ordinateur portable de jeu Colorful X15-AT a une conception de refroidissement Storm Blade 3.0 avec deux turbofans ainsi que des ailettes de refroidissement surdimensionnées. Il dispose également de quatre évents de refroidissement, d’un trackpad et d’un clavier rétroéclairé RVB. Les utilisateurs peuvent activer le mode de congélation en appuyant sur FN+1, ce qui augmente l’efficacité des ventilateurs de refroidissement jusqu’au turbo.

Il est livré avec un clavier rétroéclairé RVB antidérapant avec 15 options de couleurs RVB. L’ordinateur portable arbore une distance de déplacement de 1,8 mm et un retour tactile. L’ordinateur portable de jeu a un design inspiré de Leizhenzi. Pour les inconnus, Leizhenzi est un puissant dieu du tonnerre de la mythologie chinoise antique.

