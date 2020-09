Lancement du Samsung Galaxy Z Fold 2 avec 12 Go de RAM, batterie de 4500 mAh: spécifications, prix, plus

L’équipe de nouvelles de tech201 sept. 2020 20:31:42 IST

Au Galaxy Unpacked Partie 2, Samsung a enfin partagé plus de détails sur le Galaxy Z Fold 2. Il s’agit du troisième smartphone pliable de la société après Galaxy Fold et Galaxy Z Flip (Critique)

Il est livré avec un écran perforé plus grand, deux écrans AMOLED et une configuration triple caméra arrière.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 2

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 offre 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Il est au prix de 1 999 € (environ 1, 46 000 Rs) aux États-Unis. Les prix pour le marché indien n’ont pas encore été annoncés.

Le smartphone pliable sera disponible en quatre couleurs distinctes pour la charnière: argent métallique, or métallique, rouge métallique et bleu métallique.

Galaxy Z Fold 2 sera disponible dans les variantes de couleur Mystic Black et Mystic Bronze.

Le Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition sera disponible en précommande à partir du 1er septembre dans certains marchés avec une disponibilité générale le 25 septembre.

Spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy Z Fold 2

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 dispose de deux écrans AMOLED. À l’extérieur, il y a un écran perforé de 6,23 pouces. L’appareil dispose également d’un écran pliable principal Super AMOLED de 7,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone pliable est alimenté par un chipset de processeur octa-core 7 nm 64 bits et fonctionne sous Android 10.

Il offre 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Il permet aux utilisateurs d’utiliser trois applications en même temps. Samsung s’est également associé à Microsoft pour optimiser diverses applications telles que Outlook, Excel et d’autres, pour le téléphone pliable.

Dans le département de la caméra, il arbore une configuration de triple caméra arrière qui abrite un téléobjectif 12 MP, un objectif grand angle 12 MP et un objectif grand angle 12 MP. Quant aux selfies, il est livré avec une caméra perforée de 10 MP sur l’écran.

Le Galaxy Z Fold 2 est équipé d’une batterie de 4500 mAh qui prend en charge la charge rapide.

Samsung a également annoncé une édition Galaxy Z Fold 2 Thom Browne. La boîte se compose de Galaxy Watch 3 et Galaxy Buds Live qui ont le même thème que le téléphone pliable.

.

