Lancement du Samsung Galaxy Fold 4 et du Galaxy Flip 4 : où regarder et à quoi s’attendre

10 août 2022 16:28:34 IST

Samsung organisera son événement Galaxy Unpacked à 18h30 aujourd’hui, soit le 10 août. Alors que le principal moment fort de l’événement sera le lancement des smartphones Galaxy Fold 4 et Galaxy Flip 4, Samsung lancera également quelques d’autres appareils que les passionnés de technologie attendent depuis un certain temps.

Si les rumeurs vont bon train, avec leur dernière gamme de smartphones pliables, Samsung lancera également les écouteurs Galaxy Watch 5 et Buds 2 Pro.

Nous examinons les différents appareils qui seront lancés lors de l’événement Galaxy Unpacked, où regarder l’événement de lancement, les prix possibles et plus encore.

Événement Galaxy Unpacked : où et comment regarder

L’événement Galaxy Unpacked sera diffusé en direct sur le site Web de Samsung, la chaîne YouTube et les poignées de médias sociaux. L’événement débutera à 18h30 IST

Samsung Galaxy Z Fold 4

Le pilier de l’événement Galaxy Unpacked doit être le Galaxy Z Fold 4. Des images du téléphone sont récemment apparues sur l’un des sites européens d’Amazon avant son lancement officiel. Côté design, le Fold 4 ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold 3, avec de très légères modifications.

Il est susceptible d’avoir un corps plus mince et un rapport d’aspect plus large.

Sous le capot, le Galaxy Z Fold 4 est susceptible de comporter le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, le Fold 4 aura un appareil photo principal de 50MP, un téléobjectif 12MP 3x et un ultra-large 12MP. La capacité de la batterie du téléphone devrait rester la même, évaluée à 4 400 mAh.

Samsung Galaxy ZFlip 4

Du point de vue de la conception, le Z Flip 4 comportera le même mécanisme de pliage à clapet avec des améliorations dans le mécanisme de charnière. Il peut obtenir un appareil photo principal de 12 mégapixels à l’extérieur à côté d’un capteur secondaire. Il sera intéressant de voir si le téléphone reçoit une caméra selfie sous-écran.

Nous verrons probablement le dernier SoC Snapdragon 8+ Gen 1 alimenter l’appareil. Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy Z Flip 4 serait également équipé d’une configuration à double caméra arrière, probablement la même que l’année dernière.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Les Galaxy Buds 2 Pro de cette année continueront de proposer l’ANC (annulation active du bruit) et des pilotes audio doubles pour des médiums et des graves plus nets. Le son peut être réglé par AKG. Il sera intéressant de voir si Samsung ajoute des fonctionnalités de santé sur les écouteurs, ce que la rumeur dit qu’Apple ferait depuis un certain temps.

Montre Galaxy 5

Galaxy Watch 5, dont nous savons très peu de choses. Si la rumeur est exacte, nous verrons la Watch 5 alimentée par le système d’exploitation combiné de Google-Samsung. Nous espérons que Samsung ajoute la prise en charge de plus d’applications sur la montre. Bien sûr, cela fonctionnera mieux si vous l’utilisez avec un smartphone Samsung.

