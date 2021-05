Lancement du Realme X7 Max 5G Inde pour le 31 mai 2021

Realme semble prêt à lancer son nouveau smartphone 5G en Inde, la date de lancement officielle ayant été officiellement annoncée. Le PDG de Realme India, Madhav Sheth, a officiellement annoncé aujourd’hui la date de lancement du Realme X7 Max 5G pour l’Inde. Le nouveau smartphone 5G sera officiellement lancé en Inde le 31 mai 2021 à 12h30 IST. Seth a également révélé que le nouveau X7 Max 5G sera le premier téléphone indien alimenté par Dimensity 1200.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails disponibles sur les spécifications de l’appareil. On s’attend généralement à ce que le prochain Realme X7 Max 5G soit une version rebaptisée du GT Neo. Si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil soit doté d’un écran FHD + Super AMOLED de 120 Hz, d’une charge de 50 W et d’une configuration à trois caméras à l’arrière.

L’appareil peut inclure jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 et une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 50 W. Le téléphone devrait fonctionner avec Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

En ce qui concerne les appareils photo, le Realme X7 Max 5G devrait être livré avec un capteur principal Sony IMX682 de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels à l’arrière. Alors que, les utilisateurs peuvent obtenir une caméra frontale de 32 mégapixels dans une configuration perforée.

Nous nous attendons à ce que le prix du prochain Realme X7 Max 5G soit inférieur à Rs. 30K.

Nouveaux téléviseurs Android 4K

Realme a également confirmé le lancement de ses nouveaux téléviseurs Android 4K en Inde à la même date le 31 mai 2021, parallèlement au lancement du Realme X7 Max 5G.

Realme a confirmé qu’il y aura deux modèles des nouveaux téléviseurs Realme. Le modèle viendra avec des tailles d’écrans de 43 pouces et 50 pouces. Les deux modèles de cette année proposeront une résolution 4K avec Dolby Vision et Dolby Atmos pour un meilleur son et des images.

Pour rappel, Realme a lancé l’année dernière ses premiers téléviseurs intelligents en Inde en deux tailles: 32 pouces et 43 pouces. Cependant, les deux téléviseurs étaient limités à la HD et à une résolution d’affichage FHD avec un panneau de résolution 1366 × 768 et 1920 × 1080. Mais les téléviseurs Realme de cette année offriront une résolution 4K.