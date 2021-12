Lancement du podcast officiel de Yellowstone aujourd’hui

Paramount s’est associé à 101 Studios et MTV Entertainment Studios et a lancé le programme « Official Yellowstone Podcast’ aujourd’hui. Hébergé par Yellowstone la star de la série Jefferson White (Jimmy), la première saison du podcast est enregistrée de l’intérieur du sponsor principal Wynn Las Vegas via leur nouveau studio de son ultramoderne. Le premier podcast officiel dans les coulisses donnera aux auditeurs des interviews exclusives des acteurs, de l’équipe et des invités spéciaux de la populaire série télévisée. Les auditeurs entendront ce que c’est vraiment au Dutton Ranch. L’épisode 1 présente Jefferson White en conversation avec Wes Bentley (Jamie) et Luke Grimes (Casey) alors qu’ils discutent de leurs personnages, du rôle de la « famille » dans Yellowstone et beaucoup plus.

Les invités de la première saison du podcast comprendront le co-créateur et nominé aux Oscars Taylor Sheridan, Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Gil Birmingham, Wes Bentley, Kelsey Asbille, Ryan Bingham, Jen Landon, Mo’ Brings Plenty, Forrie Smith, Ian Bohen, et plus encore. Le podcast accueillera également des stars du prochain Yellowstone préquelle 1883 avec Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill, Isabel May et LaMonica Garrett.

Créé par Taylor Sheridan, nominé aux Oscars, 1883 est le prequel très attendu de la série nominée aux Emmy Yellowstone. La série originale met en vedette la légende du nominé aux Oscars Sam Elliott, le lauréat des Grammy Awards Tim McGraw, la lauréate des Grammy Awards Faith Hill, le lauréat des Oscars Billy Bob Thornton, Isabel May et LaMonica Garrett. Paramount Network diffusera un événement spécial en première diffusion simultanée pour 1883 le dimanche 19 décembre, à la suite d’un nouvel épisode de Yellowstone.





1883 suit la famille Dutton alors qu’elle se lance dans un voyage vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage. C’est un récit austère de l’expansion occidentale et une étude intense d’une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l’Amérique – le Montana.

Yellowstone, maintenant dans sa 4e saison, raconte la famille Dutton, dirigée par John Dutton, qui contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. Au milieu d’alliances changeantes, de meurtres non résolus, de blessures ouvertes et de respect durement gagné – le ranch est en conflit constant avec ceux qu’il borde – une ville en expansion, une réserve indienne et le premier parc national des États-Unis.

L’ensemble impressionnant met en vedette Kevin Costner, lauréat d’un Oscar, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham et Gil Birmingham avec Will Patton. Co-créé par Sheridan et John Linson, Yellowstone’les producteurs exécutifs incluent John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari et Stephen Kay.





Le premier épisode s’intitule « A House Divided – Luke Grimes & Wes Bentley ». Luke Grimes et Wes Bentley rejoignent Jefferson White pour approfondir ce que signifie être un Dutton. Vous pouvez les écouter discuter à quel point la thématique de la famille entrelace les acteurs autant sur le plateau que dans la série. Le podcast hebdomadaire est présenté par Wynn Las Vegas et est produit par 101 Studios. Vous pouvez écouter l’officiel Yellowstone Podcast sur toutes les principales plateformes de podcast, y compris Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Pandora et plus encore.





