Lancement du PC Gaming Mirage iGame M600 coloré: Vérifiez les prix, les fonctionnalités et les spécifications

Config PC Gamer PC Gamer Aether Powered By ASUS - GTX 1660 6GDDR5 - AMD Ryzen 5 3600 - 16Go DDR4 3600Mhz - 500Go SSD M.2 Nvme - Personnalise Test effectué avec ces modifications: PC Gamer Aether Fortnite (16 Go de ram) Résolution Full HD 1080P Graphisme Compétitive: MAX 230FPS Graphisme Epic: MAX 150 FPS . Cod Warzone (16 Go de ram) Résolution Full HD 1080P Graphisme High: MAX 110 FPS GTA V (16 Go de ram) Résolution Full HD 1080P Graphisme very High: MAX 88 FPS