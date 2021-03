Lancement du PC, de la console et du mobile SaGa Frontier Remastered prévu pour le 15 avril

Square Enix a annoncé la date de sortie officielle de SaGa Frontier remasterisé. Le jeu est un remasterisé du jeu PlayStation original, mais avec quelques ajouts pour les utilisateurs modernes.

SaGa Frontier remasterisé prend le 1998 PlayStation jeu et ajoute plusieurs améliorations, ainsi que l’ajout d’un personnage supplémentaire, Fuse. Les joueurs peuvent choisir l’un des huit personnages et se lancer dans un voyage mémorable. Chaque personnage a des buts et des fins différents.

Fuse est un nouveau personnage principal qui n’a pas pu être implémenté dans le jeu original. Il peut être joué une fois que certaines conditions sont remplies. Son scénario contient de nouvelles pistes de Kenji Ito, ainsi qu’un tout nouveau contenu pour apprendre une autre facette des personnages principaux.

Des cinématiques fantômes ont maintenant été ajoutées, au moins. Les joueurs peuvent profiter de plusieurs nouvelles cinématiques ajoutées au scénario d’Asellus pour s’immerger encore plus dans le Frontière SaGa histoire.

Les décisions sont une partie importante du jeu. Dans le système de scénario de forme libre, les joueurs feront des choix importants qui finiront par changer la fin du jeu. Si les joueurs sont déçus de leur fin, ils peuvent rejouer le scénario pour voir comment les choses changent.

Les personnages peuvent utiliser le système Hirameki pour acquérir de nouvelles compétences. Ils incluent le tir d’attaques spéciales consécutives de plusieurs membres de l’équipe.

SaGa Frontier remasterisé contient également des graphiques améliorés, ainsi que de nouveaux événements et fonctionnalités. Bien que beaucoup aient joué au jeu lors de son lancement, ils peuvent désormais en faire l’expérience d’une nouvelle manière avec un nouveau contenu. Pourtant, Square Enix a déclaré que le jeu ne comportera que du texte anglais et japonais.

Les joueurs de l’original peuvent remarquer les graphismes optimisés, l’interface utilisateur remaniée, le mode double vitesse et les nouvelles scènes qui n’ont pas pu être implémentées dans le jeu précédent. Fuse, le nouveau protagoniste, aura également une histoire importante qui devrait rendre le jeu intéressant pour les joueurs vétérans. Avec plus de contenu d’histoire, le gameplay devrait être plus fluide que sa version PlayStation originale.

Autres titres dans le Saga les séries sont actuellement disponibles pour ceux qui veulent se lancer tôt. Ils incluent le free-to-play Romancing SaGa Re; Univers, Romancing Saga 2 et 3, plus SaGa Scarlet Grace: Ambitions. Les principaux jeux sont des versions premium qui coûtent entre 15 et 30 €, selon le titre.

SaGa Frontier remasterisé sera lancé le 15 avril sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android.