Lancement des studios Fangoria, centrés sur des projets de films et de télévision d’horreur / science-fiction

La société de divertissement et d’édition Fangoria a lancé Studios Fangoria développer et produire des films, des émissions de télévision et des podcasts en utilisant les marques emblématiques Fangoria, Starlog et Gorezone dans le but de développer une gamme de projets de science-fiction et d’horreur avec un attrait mondial. Circle of Confusion les représentera dans tous les domaines.

Il y a beaucoup de grandes histoires de genre qui n’ont pas encore été racontées à partir de cultures riches en folklore et en monstres qui leur sont propres. Quand il s’agit d’horreur, tout le monde hurle dans la même langue.

«Nous sommes extrêmement heureux de commencer un nouveau chapitre de nos marques de 40 ans et plus pour lancer Fangoria Studios avec nos partenaires de Circle of Confusion. En tant que cinéastes nous-mêmes, notre engagement est d’étendre le genre à travers le monde. Nous voulons partager des histoires originales avec un public à la fois national et international », ont déclaré les propriétaires Tara Ansley et Abhi Goel.

Pendant des décennies, Fangoria a fourni une plate-forme pour mettre en évidence ceux devant et derrière la caméra, et maintenant Fangoria Studios est ravi de développer ses propres projets avec son partenaire Circle of Confusion, qui a une expérience incroyable de découverte de nouveaux talents avec des projets comme The Walking Dead, John Wick et les franchises Matrix.

Nous célébrons le fait que les communautés de genre soient massives et diversifiées. Fangoria Studios cherche à créer de nouvelles icônes de genre devant et derrière la caméra.

Depuis 1979, Fangoria a été à la hauteur de son surnom de «First In Fright», grandissant au fil des décennies pour devenir l’une des marques d’horreur les plus influentes du genre. Récemment acquis par la productrice Tara Ansley et l’entrepreneur en série Abhi Goel, Fangoria est maintenant introduit (avec les marques sœurs Starlog et Gorezone) dans l’espace numérique pour prospérer en tant que destination médiatique de genre emblématique. La mission de Fangoria est d’honorer son héritage de plus de 40 ans grâce à un contenu de génération en génération dans son magazine de collection trimestriel imprimé, Web, film, télévision, podcasts, jeux et plus encore. Nous célébrons le fait que les communautés de genre soient massives et diversifiées. Quand il s’agit d’horreur, tout le monde hurle dans la même langue.

Circle of Confusion est une première destination de gestion et de production pour des acteurs, écrivains, réalisateurs, créateurs de contenu, éditeurs et journalistes exceptionnels. Circle est actif dans la création d’un large éventail de séries télévisées et de longs métrages, et se spécialise dans la découverte de voix originales, uniques et convaincantes. Nous soutenons fièrement divers artistes de tous horizons et encourageons activement la liberté de création. Avec des bureaux à Los Angeles et à New York, Circle of Confusion sert des clients et des productions à travers le monde.

