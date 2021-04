Lancement des ordinateurs portables de jeu Dell Alienware M15 et Dell G15 Ryzen Edition au prix de départ de 899 €

08 avr.2021 18:57:09 IST

Dell Technologies a annoncé sa nouvelle gamme d’ordinateurs de jeu, notamment Alienware m15 Ryzen Edition R5 et Dell G15 Ryzen Edition. Les deux ordinateurs portables de jeu sont livrés avec le GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 30 Series. L’Alienware m15 Ryzen Edition dispose d’un écran avec des panneaux QHD 240 Hz ou FHD 360 Hz. L’Alienware m15 Ryzen Edition dispose d’un écran de 15 pouces et est livré avec la fonction Dark Core qui peut aider les joueurs à jouer plus attentivement. Avec cette fonctionnalité, la teinte intérieure de l’ordinateur portable devient plus sombre, ce qui aide à minimiser les distractions.

Le prix de départ de l’Alienware m15 Ryzen Edition R5 est de 2230 € et il ne sera disponible aux États-Unis qu’à partir du 20 avril avec certaines configurations.

L’expérience de jeu sera améliorée par les processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 H-Series ainsi que par la mémoire DDR4 de 3200 MHz pouvant être mise à niveau par l’utilisateur. Il s’agit également du premier ordinateur portable Alienware doté de la nouvelle formule de peinture Silky-Smooth High-Endurance.

L’Alienware m15 Ryzen Edition R5 est livré avec un clavier mécanique qui a été développé en partenariat avec Cherry MX.

Le Dell G15 Ryzen Edition est livré avec un processeur, un GPU et une mémoire similaires, mais il dispose également d’une clé fonctionnelle nommée Game shift. La clé améliore instantanément les performances de refroidissement de l’appareil pour aider les joueurs lors de sessions de jeu intenses. L’appareil G15 peut être livré avec des panneaux de 120 Hz ou 165 Hz. Dell G15 Ryzen Edition sera disponible aux États-Unis au prix de 900 € à partir du 4 mai.

Parallèlement à cela, Dell Technologies lance également un nouvel ordinateur portable G15 à partir du 15 avril à 899,99 €, ainsi que quatre moniteurs de jeu.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂