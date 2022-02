Lancement des LinkBuds de Sony : des écouteurs intra-auriculaires pour les multitâches

Écouteurs dedans, monde dehors ? Vous le savez peut-être grâce à d’autres écouteurs intra-auriculaires. Les nouveaux Sony LinkBuds, quant à eux, vous aident à rester en contact avec votre environnement. Par exemple, vous pouvez passer un appel téléphonique et percevoir en même temps le son naturel de votre environnement.

Sony a présenté mardi de nouveaux écouteurs intra-auriculaires : les LinkBuds WFL-900 fusionnent de manière transparente le monde en ligne et hors ligne, selon le communiqué de presse. Contrairement à la plupart des modèles de casques, ils ne veulent pas isoler le porteur du monde extérieur. Au lieu de cela, ils s’adressent aux multitâches modernes dans un monde toujours en ligne et connecté.

Conception à anneau ouvert pour un son ambiant naturel

Les nouveaux Sony LinkBuds délivrent vos chansons préférées à votre oreille, mais vous permettent en même temps de participer à des conversations avec des collègues ou des amis. Ceci est rendu possible par leur conception en anneau ouvert : l’unité de pilote en forme d’anneau du casque a une ouverture au milieu de la membrane qui laisse passer le bruit ambiant. De plus, les intra-auriculaires ne pèsent qu’environ quatre grammes et, selon le fabricant, ils peuvent être portés toute la journée sans aucun problème. Ils jouent surtout de leurs atouts lorsqu’il s’agit d’accomplir plusieurs tâches en même temps, par exemple : …

… au bureau quand vous voulez écouter de la musique, mais en même temps comprendre et communiquer avec vos collègues.

… dans la voiture lorsque vous souhaitez passer un appel téléphonique tout en restant conscient de la circulation autour de vous.

… lorsque vous jouez à des jeux AR comme « Pokémon Go » si vous voulez entendre les sons du jeu mais aussi votre environnement en même temps.

Sony LinkBuds avec Google Assistant, Alexa et Spotify Tap

Pratique : les Sony LinkBuds offrent un contrôle de volume adaptatif – si vous changez d’environnement, les écouteurs ajustent automatiquement le volume. Si vous n’avez pas la main libre, vous pouvez utiliser les écouteurs via Google Assistant ou Alexa. Les LinkBuds prennent également en charge Spotify Tap. Une fois la fonction configurée, une pression suffit pour démarrer votre musique. Vous n’avez pas besoin de sortir votre smartphone pour le faire.

Selon le fabricant, les Sony LinkBuds ont une autonomie de 5,5 heures et le boîtier de charge fournit 12 heures supplémentaires. Les écouteurs intra-auriculaires sont protégés contre les éclaboussures selon la norme IPX4 et conviennent donc également aux entraînements en sueur ou au jogging sous la pluie. Ils seront mis en vente à la mi-février et sont disponibles en blanc et anthracite. Le prix est de 179,99 euros.