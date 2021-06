Lancement de trois nouveaux ensembles LEGO inspirés de The Mandalorian en août

Lors de leur tout premier LEGO CON, l’entreprise de construction de briques a officiellement dévoilé trois nouveaux Guerres des étoiles ensembles basés sur la deuxième saison de Le Mandalorien.

Bien que ces informations aient pu être divulguées un peu plus tôt, lors de leur premier événement annuel LEGO CON, les fans ont eu droit à un aperçu officiel de trois nouveaux Guerres des étoiles ensembles qui seront lancés le 1er août. Tous sont basés sur la deuxième saison de The Mandalorian, qui permettra aux fans de recréer certains de leurs moments préférés de la série :

Croiseur léger impérial | 159,99 € | 1 336 pièces

Star Wars : Les fans de Mandalorian peuvent recréer des batailles épiques entre héros et méchants de la saison 2 avec le tout premier modèle LEGO en briques du croiseur léger impérial.

Le vaisseau comprend un pont qui sert également de poignée pour voler, 2 tourelles rotatives avec des fusils à ressort, 2 mini chasseurs TIE et un lanceur, ainsi qu’une trappe pour accéder à la cabine.

Inclut 5 figurines LEGO : Le Mandalorien, Cara Dune, Fennec Shand, Moff Gideon et un nouveau Dark Trooper d’août 2021, plus une figurine LEGO de l’Enfant (Grogu), affectueusement connue sous le nom de Baby Yoda.

Le vaisseau de Boba Fett | 49,99 € | 593 pièces

Inclut 2 figurines LEGO : Boba Fett avec un blaster et Le Mandalorien avec son fusil blaster et une lance beskar, plus une brique de carbonite pour ajouter aux possibilités de jeu créatif.

Le vaisseau spatial a une poignée pour un vol facile, un cockpit pour figurine LEGO qui s’ouvre, des ailes rotatives, 2 fusils à tenons, 2 canons blaster doubles rotatifs (non-tirants) et un compartiment pour une brique de carbonite.

Comprend également un véhicule de transport pour déplacer le vaisseau au sol dans des scénarios de jeu ; cela fait également un excellent présentoir pour que les constructeurs montrent leur création dans une position de vol verticale.